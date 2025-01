Calcio. Un'Imperia gagliarda strappa un punto al Città di Varese: finisce 1-1 al "Ciccione"

IMPERIA-CITTÀ DI VARESE 1-1 (25' Valagussa, 46' V.De Simone)

IMPERIA: Santarelli, Comiotto, V.De Simone, Santanocito, Scarrone, Gandolfo, T.Graziani, Giglio, Szerdi, Fatnassi, Totaro. A disp. Ragone, L.De Simone, Brancato, Morra, Pompilio, Minei, Scalzi, Castagna, Costantini. All. Buttu.

CITTÀ DI VARESE: Piras, Bonaccorsi, Mikhaylovskiy, Vitofrancesco, Ropolo, Daqoune, Valagussa, Ferrieri, Barzotti, Banfi, Marangon. A disp. Mandracchia, Malinverno, Mazzola, Priola, Molinari, De Angelis, Diglio, Maccioni, Romero. All. Floris.

ARBITRO: Matteo di Sala Consilina

Un Imperia tutto cuore ferma il Città di Varese che perde ulteriormente terreno dalla capolista Bra. Lombardi in vantaggio con un'incornata di Valagussa al 25', raggiunti da un gran destro in controbalzo di Vincenzo De Simone a inizio ripresa. Nerazzurri senza Costantini e Scalzi nell'undici iniziale, i sostituti non hanno comunque sfigurato e con l'ingresso dei due più volte la manovra offensiva ha cercato di impensierire i varesotti, ma le occasioni più clamorose per vincerla sono capitate sui piedi dei biancorossi. A fine partita applausi reciproci tra le due tifoserie, con quella nerazzurra che non ha mancato durante il match di ricordare e ringraziare i ragazzi per la vittoria nel derby di mercoledì.

LA CRONACA DEL MATCH

4' Banfi ruba palla a Fatnassi e dai 30 metri prova a calciare direttamente in porta. Tiro debole, facile per Santarelli

7' Giglio prova a innescare Totaro, che in area si trova nel traffico di Bonaccorsi e Mikhaylovskiy che fanno buona guardia

8' sugli sviluppi di una punizione battuta da Fatnassi, Torre di Scarrone per Totaro che con una muraglia rossa davanti spara alto in curva

11' ancora inziativa nerazzurra con De Simone che riceve palla e anche una spallata in area ma il guardalinee aveva ravvisato offside per l'esterno imperiese

12' Gandolfo chiude in corner una conclusione pericolosa di Banfi

15' ottimo contropiede con Giglio Fatnassi Graziani e Szerdi a portare palla ma a trovare l'ottima opposizione della difesa lombarda appena dentro l'area

17' Daqoune commette fallo su un Graziani che gli aveva rubato il tempo, punizione ma niente cartellino, anche se il giallo poteva starci

22' Scarrone di testa non riesce a servire Santarelli regalando un corner al Varese. Sugli sviluppi dell'angolo la palla arriva a Mikhaylovskiy che col mancino calcia alto

25' punizione pericolosissima per il Varese con Bonaccorsi che mette in difficoltà Santarelli costretto di piede a rifugiarsi in corner, sul quale arriva l'incornata vincente di Valagussa per il vantaggio ospite

29' un altro traversone pericoloso del Varese su cui Banfi non riesce ad arrivare all'aggancio

32' occasionissima per Szerdi, Piras sul suo palo ci mette la manona e devia in corner

35' Barzotti va al cross, Banfi commette fallo su Santarelli

45' squadre più lunghe in questo finale di tempo e Imperia più sfilacciato tra i reparti. Un minuto di recupero concesso in questa prima frazione

Finisce il primo tempo

Inizia la ripresa

46' subito il pareggio dell'Imperia: punizione battuta da Szerdi dalla destra, la palla spazzata fuori viene battuta di prima intenzione da Vincenzo De Simone che di collo esterno infila all'angolino. Piras nemmeno si butta

48' punizione ancora dalla stessa mattonella da cui è partito il pari nerazzurro, Santanocito di testa alza un campanile facile per Piras

49' primo cartellino del match: è per Vitofrancesco

52' prova a riprendere l'iniziativa il Varese: conclusione alta di Barzotti

54' Mikhaylovskiy di testa da corner non inquadra lo specchio

56' De Angelis per Marangon: primo cambio per Floris

59' cross di Vitofrancesco per l'incornata di Barzotti, blocca a terra Santarelli

61' dentro Scalzi per Totaro. Intanto il Varese reclama per un atterramento in area di Banfi mentre era andato al tiro

64' ripartenza totale dei nerazzurri con una grande intesa Scalzi-Szerdi ma il falso nueve commette fallo in area su un difensore del Varese

69' Romero per Daqoune nel Varese

70' altra ripartenza micidiale dell'Imperia che nasce da un fallo di mano di Comiotto al limite dell'area non ravvisato: Scalzi riceve un cross e aspetta i compagni, servendo Fatnassi che con un bellissimo sinistro a giro va poco lontano dal palo, ma Piras c'era

72' Costantini per Fatnassi

74' che occasione per il Varese: una palla vagante in area diventa d'oro per Barzotti che non riesce a ribadire in rete una frittata tra Santarelli e un difensore nerazzurro

75' L. De Simone per Graziani

76' altra occasione monumentale per il Varese: Banfi batte a rete di prima intenzione un cross basso dalla sinistra, Santarelli risponde alla grande

78' nel Varese Maccioni per Ferrieri. Nell'Imperia Minei per V.De Simone

84' Comiotto atterra Banfi al limite dell'area e prende il giallo

85'punizione di Vitofrancesco respinta dalla barriera

86'giallo a Scalzi e Bonaccorsi tra i quali era nata una piccola scaramuccia

87' cross di Vitofrancesco, testa di Valagussa di poco fuori

89' giallo a Santarelli per perdita di tempo

90' sono 5 i minuti di recupero

92' Castagna per Szerdi

94' cross di Santanocito, Piras in uscita anticipa Castagna

95' palla persa da Santanocito, Romero crossa per la testa di Valagussa che era solo davanti a Santarelli ma colpisce debole ed era comunque in fuorigioco

Finisce il match con un po' di tensione tra i giocatori in campo