Calcio. Serie D, solo un pari per la Sanremese a Voghera. Scalise: "Ci lascia l'amaro in bocca"

Succede tutto nei primi dieci minuti di gara tra Vogherese e Sanremese: al vantaggio al 5' di Cappadonna risponde il rigore di Gagliardi al 9'.

Un punto che smuove la classifica dei matuziani che salgono a quota 28, agganciando l'Asti e mantenendo le tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout, ma contro una squadra che attualmente occupa la quintultima posizione con 24 punti, le speranze biancazzurre sull'esito finale erano decisamente diverse.

Sanremese costretta a giocare quasi tutto il secondo tempo in dieci per l'espulsione di Manno a inizio ripresa.

Questo il commento di mister Scalise: "Abbiamo reagito bene allo svantaggio, con atributi, creando cinque palle gol e prendendo un palo. Poi il rigore del pari c'era. Nella ripresa l'espulsione di Manno dalla panchina è sembrata eccessiva anche se voglio rivederla. Loro poi hanno messo dentro centimetri e creato qualcosa con l'uomo in più,ma sul finale anche noi abbiamo avuto le occasioni per vincerla. C'è amarezza, pensando anche di aver regalato un giocatore, e quando non prendi gol in quella circostanza vuol dire che sei una squadra tosta. So che sembrano frasi da disco rotto, però anche oggi avevamo tante assenze o comunque giocatori recuperati ma a mezzo servizio, come Lohmatov, Gulli, Andreis e Jebbar. In vista del Varese cercheremo di recuperare giocatori ed energie, sperando che il momento duro delle defezioni sia alle spalle".