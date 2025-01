Si svolge domani pomeriggio alle 17, nel salone di palazzo Roverizio a Sanremo in via Escoffier, un incontro sul tema ‘La via del benessere? La conoscenza e la regola delle 3C’.

L’incontro sarà condotto da Mauro Cirillo, wellness coaching ed esperto in probiotica nutrizionale e delle terapie bioenergetiche naturali ed Erica Martini, delegata nazionale per la difesa del diritto alla salute del cittadino.