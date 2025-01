CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 18 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SONIC 3 - IL FILM – ore 15.15 - 17.30 – di Jeff Fowler – con Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba - Animazione/Avventura/Azione – “Il riccio antropomorfo venuto da un altro mondo e dotato di incredibile velocità e altri poteri, si è ormai ben stabilito sulla Terra insieme alla coppia Tom e Maddie e ad altri due alieni: il rissoso Knuckles e la brillante Tails. Si scopre però che sul nostro pianeta si trova da molti anni un altro potente riccio, bloccato in uno stato di animazione sospesa, il suo nome è Shadow e qualcuno hackera il sistema che ne controlla il sonno e lo risveglia. Sonic e i suoi amici vengono inviati a ricatturarlo dall'organizzazione militare Gun, guidata dalla direttrice Rockwell, ma Shadow ha facilmente la meglio su di loro. Le cose si complicano quando entrano in scena i droni dell'arcinemico di Sonic, il redivivo dottor Robotnik. Quest'ultimo però si dice innocente e infatti è invece suo nonno ad aver ideato il terribile piano che Sonic e i suoi amici dovranno sventare...”

Voto della critica: **

- OH, CANADA - I TRADIMENTI – ore 19.45 – 21.30 – Paul Schrader - con Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman, Michael Imperioli, Kristine Froseth - Drammatico – “Leonard Fife è stato un documentarista di successo, specializzato in argomenti spinosi come l'utilizzo dell'agente arancio in Vietnam, la caccia di frodo delle foche o la pedofilia nella Chiesa; ma ora è anziano, malato terminale, e profondamente deluso da se stesso. Due suoi ex alunni, già vincitori di un Oscar per il documentario, arrivano nella casa che Leonard condivide da trent'anni con la moglie Emma per girare un film su di lui, e l'uomo si predispone a ciò che diventerà un testamento e una confessione. In passato infatti Leonard ha fatto cose delle quali non è affatto orgoglioso, sia nei confronti delle donne e dei figli che si è lascito alle spalle, che del gesto per cui è stato spesso lodato: sottrarsi all'arruolamento della guerra nel Vietnam emigrando dagli Stati Uniti al Canada. Perché quello che era stato interpretato come un atto coraggiosamente dimostrativo era invece l'ennesimo momento di viltà di cui vorrebbe ora fare ammenda...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- IO SONO LA FINE DEL MONDO – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.30 – di Gennaro Nunziante - con Angelo Duro, Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone, Evelyn Famà - Commedia – “Angelo Duro fa l'autista di notte raccattando gli adolescenti ubriachi fuori dalle discoteche. La sorella, che non sentiva da anni, una mattina lo chiama per responsabilizzarlo sulla gestione dei genitori anziani di cui lei si è sempre e sola preoccupata. È estate, ha una vacanza programmata e gli implora di darle il cambio. Prima riluttante, Angelo Duro accetterà l'incarico nell'ottica di vendicarsi con loro di tutto quello che gli hanno vietato o costretto di fare da piccolo...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- TOYS - GIOCATTOLI ALLA RISCOSSA – ore 15.15 – di Jeremy Degruson - Animazione – “Don è una marionetta stanca di fare sempre la stessa parte del buffone nel teatrino in cui vive. Decide allora di fuggire in cerca d'avventura nel Central Park di New York dove incontra per caso DJ Doggy Dog, un cane di peluche rapper distaccatosi pure lui dai suoi proprietari. I due hanno caratteri diversi - Don è sognatore e intrepido, mentre DJ Doggy Dog più pigro e insicuro - ma diventeranno amici inseparabili e compiranno grandi imprese grazie al potere dell'immaginazione, prima salvando un cucciolo di procione e poi sventando la minaccia di una coppia di ladri di giocattoli...”

Voto della critica: ***

- EMILIA PEREZ – ore 17.00 - 21.30 – di Jacques Audiard - con Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz, Edgar Ramirez – Commedia/Musical/Poliziesco – “Manitas del Monte, feroce barone di un potente cartello messicano, ha deciso di cambiare radicalmente vita. Cresciuto in un contesto machista, patriarcale e criminale, ha soffocato per anni il suo essere profondo. Ma non è mai troppo tardi per diventare donna. Per realizzare il suo più grande desiderio, fa rapire Rita Moro Castro, giovane avvocato brillante al servizio di un grosso studio legale, più interessato a fare assolvere criminali che a servire la giustizia. Manitas recruta Rita per gestire transizione e futuro: simulare la sua morte con moglie e figli e ricominciare altrove. Poi Manitas diventa Emilia ma il passato fatica a passare come i rimorsi. Rientrata in Messico, cinque anni dopo, decide di riprendersi la sua famiglia e di restituire al suo Paese i corpi dei suoi martiri. Ma una questione di cuore tuonerà tempesta...”

Voto della critica: ****

- PINO DANIELE - NERO A METÀ – ore 19.30 – di Marco Spagnoli - con Enzo Avitabile, Tony Cercola, Tullio De Piscopo, Teresa De Sio, Tony Esposito - Documentario – “’I Say I sto cca'’, ‘A me me piace o' blues’, ‘Quando chiove’, ‘Voglio di più’: sono solo alcune delle tracce di ‘Nero a metà’, l'apprezzato album di Pino Daniele uscito nel 1980. Titolo quanto mai appropriato, che riflette la riuscita fusione linguistica e musicale tra la cultura afroamericana e le armonie incastonate nel dialetto di Partenope. Molte belle immagini d'archivio, soprattutto dei live televisivi, fanno da controcanto alle testimonianze contemporanee di un nutrito coro di musicisti e sodali, a ricordare Pino Daniele, morto il 4 gennaio del 2015...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- DIAMANTI – ore 15.30 - 18.30 - 21.15 – di Ferzan Ozpetek - con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi – Commedia/Drammatico – “Fine anni '70. Alberta e Gabriella Canova sovrintendono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro: un microcosmo tutto al femminile del quale fanno parte la capo sarta Nina, che ha un figlio hikikomori ante litteram, la ricamatrice Eleonora, vedova con una nipote ribelle, Beatrice, la tingitrice Carlotta, la modista Paolina con un figlio piccolo che si nasconde nella stanza dei bottoni (quelli per gli abiti, non quelli del Pentagono), le sarte Nicoletta, malmenata picchiata dal marito Bruno, e Fausta, single ironica e ‘allupata’, più l'ultima arrivata, la giovane stagista Giuseppina. La cuoca del palazzo che ospita la sartoria è l'ex ballerina Silvana che ha una parola di conforto, e un pasto abbondante, per tutti. Quando la costumista premio Oscar Bianca Vega commissiona alla sartoria Canova i costumi per il suo prossimo film le lavoratrici si buttano a capofitto nell'impresa, avendo cura di non fare mai incontrare la regina del teatro Alida con la nuova promessa del cinema Sofia. Vicino ad Alberta e Gabriella c'è la zia Olga, sorella di una madre scomparsa troppo presto ma ancora ben viva nei cuori delle figlie, come lo è la mamma di Ferzan Ozpetek nel suo...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- L'ABBAGLIO – ore 15.30 – 18.45 – 21.45 – di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Tommaso Ragno, Giulia Andò - Storico – “5 maggio 1860. Giuseppe Garibaldi si prepara a compiere l'impresa dei Mille e affida al colonnello Vincenzo Giordano Orsini l'incarico di reclutare i volontari. Vanno bene un po' tutti, anche i giovanissimi e gli sprovveduti. Fra questi ultimi ci sono Domenico, un siciliano claudicante specializzato in fuochi d'artificio, e Rosario, un palermitano emigrato al Nord che millanta un titolo nobiliare e un passato all'accademia militare: poco importa che sia un imbroglione e un giocatore d'azzardo con la tendenza a barare perché, data la pericolosità dell'impresa, ‘anche gli impostori possono esserci utili’. Il manipolo di uomini provenienti da tutta Italia vuole liberare la Sicilia dai Borbone e unire il Paese, ma alla prima battaglia a Marsala Domenico e Rosario disertano e si imbarcano in un viaggio attraverso la Sicilia, il primo per ritrovare la donna che ha promesso di sposare, il secondo cercando riparo da chi al Nord ha scoperto i suoi trucchi...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- MUFASA - IL RE LEONE – ore 16.15 – di Barry Jenkins - con Kelvin Harrison Jr., Aaron Pierre, Seth Rogen, Billy Eichner, John Kani - Avventura – “Il film racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale...”

Voto della critica: ***

- MARIA – ore 18.45 – di Pablo Larraín - con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee - Biografico – “Il 16 settembre 1977 Maria Callas muore a 53 anni nel suo appartamento di Parigi, dove viveva sola con l'unica compagnia dei fidatissimi Ferruccio, autista e maggiordomo, e Bruna, la domestica. Nella settimana precedente alla morte, e a più di quattro anni dall'ultima performance, la straordinaria soprano greco-statunitense fa i conti con il peso della sua fama, con il ricordo ancora forte del compagno Aristotele Onassis e, forse, con un ultimo tentativo di tornare a calcare i palcoscenici dell'opera, pur indebolita e con una voce nella quale lei per prima non riconosce più il timbro de ‘la Callas’ e delle sue indimenticabili interpretazioni...”

Voto della critica: ***

- HERE – ore 21.30 – di Robert Zemeckis - con Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery - Drammatico – “Un terreno preistorico, e la casa che sorgerà su quel terreno. Quella casa ospiterà generazioni di famiglie, dall'homo sapiens agli indigeni ai coloni, fino ad un nucleo domestico afroamericano contemporaneo. E nel salotto di quella casa scorreranno vite sempre diverse e sempre uguali, popolate da mariti, mogli, figli, nonni, nipoti. Lo sguardo empatico di Robert Zemeckis li osserva, incastonandoli in rettangoli che scompongono e riproducono la dimensione geometrica del grande schermo, racchiudendo tutti in uno spazio che è a tratti rifugio e a tratti trappola, scrigno fatato e camera mortuaria, luogo di creazione - di arte, di progenie, di speranze - o di quieta implosione e rimpianto, in un film che è una scatola magica, un pop up book e una matrioska dell'esistenza umana...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



