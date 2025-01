Pallamano, l'Abc Bordighera torna in campo: seniores pronta per il derby con l'Imperia (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo nel fine settimana. C'è grande attesa in casa biancorossa per l'ultimo incontro della prima fase del campionato dipartimentale francese seniores che andrà in scena sabato alle 20 a Imperia tra le due squadre ponentine.

"E' una partita importante perché oltre a essere un derby sempre sentito, sarà un incontro che decreterà le posizioni finali del girone" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Il girone è stato il più combattuto tra quelli svolti con cinque squadre racchiuse in soli 3 punti. Gli ultimi incontri saranno decisivi per assegnare le varie posizioni fondamentali per la prossima fase".

"Dopo anni di assenza e con un gruppo così giovane possiamo dire di essere soddisfatti del percorso fin qui fatto" - sottolinea l'Abc Bordighera - "L'ultima partita sarà decisiva per la classifica finale e sarà proprio il derby con i 'cugini' di Imperia. Se dovessimo ottenere un risultato positivo sarebbe ottimo, al contrario se il risultato non fosse positivo non ne faremmo un dramma e cercheremo di affrontare la prossima fase con la consapevolezza della nostra forza e di fare ulteriore esperienza per crescere".

Una grande soddisfazione per la società è anche l'invito ricevuto per il Challenge Chapelain. "Saremo l'unica formazione italiana all'importante torneo under 13, organizzato dal comitato Alpi Marittime che vedrà al via le migliori squadre di categoria, che si svolgerà domenica 19 a Vence" - dice entusiasta l'Abc Bordighera.