La Polisportiva Vallecrosia Academy ospita il “Milan Academy Junior Camp”: aperte le iscrizioni (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy ospiterà il “Milan Academy Junior Camp” che andrà in scena al campo Zaccari a Camporosso dal 7 all'11 luglio.

Sono aperte le iscrizioni per il camp organizzato dalla società AV Sport. "Grazie alla preziosa collaborazione con Andrea Nicoli, per il quarto anno consecutivo presso la nostra struttura si terrà un camp esclusivo" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Il camp è rivolto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni, che saranno seguiti da tecnici qualificati AC Milan dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17".

"La formula adottata è quella del Milan City Camp, dove i ragazzi rientreranno presso le proprie abitazioni una volta terminata l’attività" - sottolinea il Vallecrosia Academy - "Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della Polisportiva Vallecrosia Academy, al campo Zaccari in via Braie n° 245 a Camporosso".