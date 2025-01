Bordighera: l'Amministrazione contesterà le bollette di Rivieracqua nei confronti del Comune

La Giunta di Bordighera ha autorizzato il Sindaco, Vittorio Ingenito, a conferire il mandato difensivo per procedere, in nome e per conto dell’Ente, alla contestazione delle bollette emesse da Rivieracqua nei confronti del Comune.

La stessa Giunta ha inoltre deliberato di dover individuare per il conferimento dello stesso mandato l’Avvocato Chiara Gambino e ha autorizzato il conferimento del mandato congiunto e disgiunto con l’Avvocato dell’Ufficio Legale del Comune. I legali incaricati valuteranno modalità e procedure di contestazione delle bollette (reclamo, procedura presso organismo di conciliazione o altro procedimento).

“Si ritiene di dover riservare – evidenzia l’Amministrazione bordi gotta – ad un successivo esame la possibilità di procedere all’impugnazione presso il Giudice Amministrativo (Tar) dei provvedimenti del Commissario ad Acta dell’A.T.O. Idrico Ovest-Provincia di Imperia di determinazione provvisoria degli aumenti tariffari, nonché della deliberazione di Arera di approvazione definitiva delle tariffe”.