Sanremo: al Liceo 'G.D. Cassini' ultima tappa del progetto “Mi presento. Il mio primo colloquio di lavoro”

Si è concluso nel Principato di Monaco, presso la sede della società Schindler, il progetto PN dal titolo “Mi presento. Il mio primo colloquio di lavoro”, ideato dalle docenti Tiziana Marchiani e Bianca Grommel, che ha avuto come finalità lo sviluppo delle competenze imprenditoriali. Dopo aver appreso le competenze fondamentali per redigere un curriculum vitae e affrontare un colloquio di lavoro, i ragazzi partecipanti al progetto hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso presso la sede monegasca della Schindler, multinazionale svizzera leader nel settore degli ascensori e delle scale mobili.

Questa esperienza si è rivelata particolarmente stimolante: non solo ha permesso agli studenti di confrontarsi con il contesto di una realtà aziendale di respiro internazionale, ma ha anche fornito loro l’occasione di cimentarsi in lingua francese. I ragazzi sono stati accolti con grande professionalità dal direttore della società, il dott. Frédéric Mahé, che ha condiviso con loro la sua formazione, le esperienze lavorative e le tappe fondamentali del suo percorso professionale, sottolineando come l’umiltà e il saper partire dal basso siano qualità fondamentali per diventare un buon manager.

Durante l’incontro, il direttore ha inoltre illustrato la storia e gli obiettivi dell’azienda e si è prestato a simulare un vero colloquio di lavoro, offrendo agli studenti suggerimenti e feedback utili. "Un ringraziamento speciale - dicono dal Liceo - va al signor Mahé per la disponibilità, la gentilezza e il tempo dedicato ai nostri studenti. La sua cura nei confronti dell’aspetto umano del lavoro ha reso questa esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti".