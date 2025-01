Sanremese-Imperia, contestazione dei tifosi dopo la sconfitta nel derby: "Rovinati 120 anni di storia"

La delusione è palpabile al Comunale di Sanremo, dove i tifosi della Sanremese hanno espresso tutta la loro rabbia e amarezza al termine del derby perso contro l’Imperia per 3-1. Un risultato che non solo lascia un segno pesante nel morale della squadra e dei supporters biancoazzurri, ma che sancisce anche l’allungo dei neroazzurri in classifica, ora avanti di quattro punti.

I sostenitori della Sanremese, accorsi in massa per sostenere la squadra in una delle sfide più sentite della stagione, speravano in una vittoria che avrebbe rappresentato una grande iniezione di fiducia e un’occasione per scavalcare i rivali storici. Invece, il derby si è trasformato in una delusione cocente, con l’Imperia capace di imporsi con autorità e di consolidare la propria posizione.

Al termine della gara, i tifosi biancoazzurri hanno chiesto spiegazioni alla società, manifestando il loro malcontento per una prestazione sottotono, specie nel primo tempo, quando i padroni di casa sono rientrati negli spogliatoi sotto di due reti. Non è bastato neanche il carisma e la qualità di Gagliardi a cambiare le cose nella ripresa, dove la formazione biancoazzurra ha giocato decisamente meglio. Il direttore sportivo Pinuccio, l’amministratore delegato Bortolazzi e il responsabile marketing Ladisa si sono recati dai tifosi rimasti fuori dallo stadio, prendendosi tutte le critiche per una stagione che aveva come obiettivo quello di migliorare la precedente ma che vede, ad oggi, una posizione di classifica peggiore.

La sconfitta nel derby, che da sempre rappresenta una partita speciale per entrambe le tifoserie, ha messo in evidenza le difficoltà della Sanremese in questa fase della stagione. La squadra sarà ora chiamata a reagire immediatamente per cercare di ricucire il gap con l’Imperia e ritrovare il sostegno del proprio pubblico.

Per i tifosi biancoazzurri, la sfida con l'Imperia non è mai una partita come le altre, e il risultato di questo pomeriggio sarà difficile da digerire, specie dopo i tanti sacrifici messi in atto per essere presenti in massa al Comunale per supportare la squadra della propria città. Tra gli ultras, che hanno chiesto a chiare lettere al presidente Masu di vendere, la speranza è che la delusione si trasformi in una scossa per la squadra, chiamata a ritrovare fiducia e determinazione per tornare a lottare per le posizioni di vertice.