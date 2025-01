Sanremese-Imperia, stadio Comunale isolato e corso Mazzini chiuso: ecco il piano sicurezza in vista del derby

Dopo tre anni di assenza (l'ultimo giocato a Sanremo si disputò il 5 dicembre 2021), il derby tra Sanremese e Imperia torna ad accendere gli animi e le emozioni dei tifosi. L'attesissimo incontro (fischio d'inizio alle 14.30), che si disputerà domani allo Stadio Comunale di Sanremo, richiamerà un gran numero di sostenitori, in particolare dal capoluogo, dove si prevede un consistente afflusso di pubblico neroazzurro (al momento sono stati venduti oltre 100 tagliandi).

Per garantire l'ordine pubblico, è stato messo a punto un piano sicurezza dettagliato durante un tavolo tecnico presieduto dal questore di Imperia. Lo stadio sarà praticamente isolato, con corso Mazzini chiuso al traffico a partire dalle 12.30/13 (la strada verrà poi riaperta mentre la partita si sta giocando e richiusa quando sta per concludersi) e i mezzi deviati principalmente sull'Aurelia Bis e altre vie limitrofe. La zona circostante sarà sorvegliata da un imponente schieramento di forze dell'ordine, con la presenza di polizia stradale, carabinieri, polizia locale e Digos.

L'accesso allo stadio sarà rigidamente separato: i tifosi della Sanremese entreranno dal varco centrale , mentre quelli dell'Imperia utilizzeranno l'ingresso est, situato dalla parte opposta. A garantire l'ordine tra le due tifoserie sarà predisposto un cordone di agenti e mezzi delle forze dell'ordine, un presidio della zona per tutta la durata dell'evento. Come da protocollo per partite (o eventi) a rischio, sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nell'area dello stadio e nelle zone limitrofe. Questa misura, unita al presidio rinforzato, mira a prevenire qualsiasi situazione di tensione o disordine tra le tifoserie.