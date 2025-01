Per i 120 anni del Casinò rinasce la “Sanremo Belle époque Band”: concerti sulla scalinata della casa da gioco

In occasione dei festeggiamenti per i 120 anni dell’apertura del Casinò Municipale di Sanremo si ricostituisce la banda dixieland “Sanremo Belle Epoque Street Parade”, sotto la direzione del maestro Freddy Colt. Molto attiva nei primi anni 2000, la “Marchin’ band” sanremese ha suonato in numerosi festival e location prestigiose tra cui la Reggia di Venaria, l’Alma Jazz Festival di Bologna, a Castiglione dei Pepoli, il festival delle Marchin’ Bands di Magenta, oltre a sfilate a Santa Margherita Ligure, Loano, Torino, Champoluc, Pinerolo, Sesto San Giovanni, al Corso “Sanremo in Fiore”, oltre ad apparizioni a Linea Verde e ad alcuni speciali sul Festival jazz “Soundz” sempre su reti Rai.

La direzione del Casinò ha voluto ora connotare questo speciale anniversario con le note d’inizio Novecento, quel primo jazz che avviò precocemente a Sanremo, dove infatti negli anni Venti operavano già diversi pionieri della musica sincopata, tra cui il professor Antonio Semiglia, bisnonno di Freddy.

Per l’occasione viene riunita una formazione di tutto rispetto, una sorta di “All Stars” del jazz ligure che comprende: Livio Zanellato al clarinetto, Giancarlo Mariani alla tromba, Stefano Calcagno al trombone, Simone Verrando al sax tenore, Nino Calcagno al basso-tuba, Jacopo Forno al tamburo rullante oltre a Freddy Colt al banjo e quale “Maestro di Cerimonia”.

Da martedì 14 a sabato 18 gennaio con inizio alle ore 18,30 la “Sanremo Belle Epoque” proporrà classici del repertorio di New Orleans sulla gradinata centrale della casa da gioco e nei giardinetti attigui con un particolare omaggio al busto bronzeo di Louis Armstrong, che nel 1968 si esibì al Festival della Canzone e che viene onorato come il Re del Jazz di tutti i tempi.