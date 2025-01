Calcio. Serie D, 1-1 tra Cairese e Sanremese. Mister Scalise: "C'è tanto rammarico per non averla vinta"

La Sanremese torna da Cairo con un solo punto e con tanto rammarico. Un 1-1 che mister Manuel Scalise commenta così:

"Dispiace per non essere riusciti a portare a casa la vittoria. Ci abbiamo provato con diverse occasioni, i nuovi arrivati si sono comportati subito bene, da Jebbar che ha segnato, ma anche Pinotti. Ora testa al derby, cercheremo di recuperare le energie mentali e fisiche per approcciarlo al meglio e per disputare una grande partita".

Alla rete del neo acquisto Jebbar al 13' ha risposto Gargiulo al 35'. I matuziani si trovano così a 27 punti in classifica, e riceveranno mercoledì al "Comunale" l'Imperia che col successo sull'Oltrepò ha operato il controsorpasso portandosi a quota 28.