Festival di Sanremo 2025: Giorgia favorita

Fervono i preparativi per il settantacinquesimo Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio. A condurre l’edizione 2025 il toscano Carlo Conti, già in passato protagonista nel ruolo, esattamente dal 2015 al 2017. In totale sono 30 i big in gara mentre si susseguono in questi giorni i nomi di chi affiancherà il presentatore nelle cinque serate della manifestazione canora più famosa in Italia, da Katia Follesa a Geppi Cucciari, da Mahmood ad Annalisa.

Ricordiamo che il vincitore di Sanremo 2025 rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, nella vicina Svizzera. Per quanto riguarda i cantanti in gara, già da tempo si conoscono i nomi dei 30 big. Chi sarà il vincitore di questa 75esima edizione? Secondo le quote Festival di Sanremo pubblicate sulle piattaforme dei Bookmaker, spiccano su tutti i nomi di Giorgia ed Olly, entrambi dati per vincenti a 5.75. Ricordiamo che la cantautrice romana, con il brano “Come saprei”, ha già trionfato nell’edizione del 1995.

Sul gradino più basso del podio troviamo la sensuale Elodie, a 7.50. Stessa quota per Irama, tra i protagonisti della passata edizione con un ottimo quinto posto nella classifica finale. Per i Book non sono da sottovalutare nemmeno Rocco Hunt e Achille Lauro, artisti che hanno molto successo tra i più giovani, rispettivamente quotati a 9.00 e 11.00. Tra le sorprese che possono aspirare ai primi posti, segnaliamo tre affascinanti donne: Noemi a 15.00, Michielin a 18.00 e Gaia a 21.00.

Più staccati tutti gli altri, tra cui emergono i nomi di Fedez a 31.00, Coma Cose a 34.00 e Massimo Ranieri a 71.00. La meno probabile per il successo finale, secondo i Book, è Marcella Bella a 101.00. La cantante siciliana ritorna al Festival dopo diversi anni, la sua ultima apparizione risale infatti all’edizione del 2007.