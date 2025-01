Pallavolo: Imperia Volley e tanto Piemonte in festa ad Alassio nel 25° ‘Torneo della Befana’

Ci hanno pensato le Under 18 dell’Imperia Volley a permettere di chiudere nel segno dei colori liguri il 25° Torneo della Befana, grande kermesse giovanile, a carattere nazionale, che ha tenuto banco in riviera da giovedì a domenica con la partecipazione di ben 98 formazioni (cinque fasce d’età), record di sempre per la manifestazione organizzata dall’Alassio Volley. Davanti ai 1.250 spettatori del Palaravizza (e con tanti appassionati a seguire la diretta Facebook), nell’ultimo atto della manifestazione le bianconere di Raffaele Sini e Federico Spanò hanno regolato 2-0 (22-20, 21-17) L’Alba, negando al club langarolo il bis dopo il trionfo di venerdì nell’Under 13. Al terzo posto il Lilliput. A completare la festa imperiese, anche due dei riconoscimenti per le singole atlete: la mvp Matilde Guadagnoli ed Elisa Orlandi premiata quale miglior attaccante. Questi i nomi delle loro, altrettanto meritevoli, compagne: Alice Paciello, Emma Palumbo Varano, Sabrina Lemma, Lucia Gabriel, Gemina Malco, Carlotta Bergamo, Sara Mascheroni, Alida Macciantelli Traverso, Alessia Masieri, Ginevra Carnabuci, Celeste Merogno.

Tutto piemontese invece il podio della Under 16, con Savigliano, Union Volley e Parella nell’ordine e medaglia di legno per l’Albisola. Dominio dei team torinesi nella Under 14, prima categoria a mandare ieri in scena la propria finale: affermazione per l’Union Volley Pinerolo (prima squadra in A1) davanti a Lilliput Settimo e Cus Collegno. Per Savigliano e Union Volley anche la soddisfazione di veder premiata quale mvp una propria giocatrice, rispettivamente Clara Gaudissard e Lucia Busso.

Questi i nomi delle U16 del Savigliano: Sofia Palmieri, Simona Chiaramello, Francesca Bertola, Giorgia Testa, Martina Baudino, Giulia Panero, Clara Gaudissard, Alessia Peirona, Grazia Assalve, Lucia Fontanella, Chiara Rainero (all. Marianna Alessandrini). Per l’Union Volley U14 sono invece scese in campo Marta Long, Alessia Mazzarino, Giorgia Nigro, Arianna Parigi, Lucia Busso, Serena Polisena, Anna Ferrero, Emma Minimo, Noemi Zucconelli, Irene Cararo, Marta Rapello, Alessia Ranucci (all. Francesco Osti).

Tra i premi consegnati alle singole, anche la partecipazione al camp Move On, in programma la prossima estate ad Alassio, e giornate di allenamento proposte dalla nuova scuola per liberi di Paola Cardullo, la campionessa iridata 2002 che è stata ospite dell’evento.

Numerose autorità hanno presenziato ieri alle premiazioni: Angelo Galtieri e Roberta Zucchinetti (vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Alassio), Rocco Invernizzi (consigliere regionale), Gian Emanuele e Fracchia e Igor Colombi (amministratore e direttore generale di Gesco), Alessandro Cartasso (consigliere Fipav Liguria), Ilario Simonetta (assessore allo sport del Comune di Andora), Valter Sericano (assessore allo sport del Comune di Finale Ligure), Daniele Gaglioti (assessore allo sport del Comune di Ceriale), Francesco Durante (consigliere del Comune di Toirano), Roberto Canfora (resp. Move On International Camp), Luca Mantoan (ex giocatore di A1) e alcuni dirigenti delle asd che hanno collaborato alla realizzazione dell’avvenimento. Per lo staff dell’Alassio Laigueglia Volley Pgs, in prima linea il presidente Giancarlo Bertolotto, Ornella Testa (nel ruolo anche di presidente del C.T. Liguria Ponente), Cinzia Molle e Carlo Grancelli. Anna Del Vigo, presidente Fipav Liguria, ha reso visita alla manifestazione nella giornata di sabato.

Durante i saluti di commiato, un caloroso ringraziamento è stato rivolto agli arbitri Fipav e Pgs (giunti anche dalla Lombardia) che, in quattro intense giornata per oltre 200 gare complessive, hanno permesso il regolare svolgimento del tradizionale appuntamento. Applausi anche per le iniziative di solidarietà nei confronti dell’Ospedale Gaslini e dell’impegno nel rendere quando più eco-sostenibile l’evento.

Giova ricordare come venerdì si erano già completati i primi due tabelloni, con il successo di L’Alba (Under 13) e Monvi Bam (Under 12 mista).

Il 25° Torneo della Befana, primo evento agonistico del nuovo anno in Liguria (Regione Europea dello Sport 2025, va dunque in archivio con un poker dei team piemontesi e il ritorno, dopo due anni, di una compagine ligure sul gradino più alto (l’ultima era stata l’Albisola U16 nel 2023), l’Imperia Volley. Numeri da record: 1.500 persone tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri, altrettanti i familiari e appassionati al seguito.

Under 18 femminile

Classifica finale: 1. Imperia Volley, 2. L’Alba, 3. Lilliput Settimo Torinese, 4. Albisola, 5. Caselle, 6. Monvi Lpm, 7. Volpiano, 8. Libellula Bra, 9. Cogovalle, 10. Cagno Como, 11. Lemen, 12. Pianezza, 13. Centallo, 14. Santa Sabina, 15. Ve. Labor, 16. Lasalliano, 17. Valle Po, 18. Maremola Pietra, 19. Golfo di Diana.

Albo d’oro recente: 2025 Imperia, 2024 Lilliput, 2023 Millennieum Brescia.

Premi individuali: Matilde Guadagnoli (Imperia, mvp), Arianna Pecchenino (L’Alba, difesa), Carlotta Signori (Caselle, palleggio), Elisa Orlandi (Imperia, attacco).

Under 16 femminile

Classifica finale: 1. Vbc Savigliano, 2. Union Volley Pinerolo, 3. Parella Torino, 4. Cusio Sammaborgo, 5. Cervere, 6. Valdarinsieme, 7. Mozzo Gavazzeni, 8. Lilliput Settimo, 9. Union Volley II, 10. Balamunt, 11. Vbc Dogliani, 12. Albisola, 13. Valle Belbo, 14. Valenza, 15. Golfo di Diana, 16. Cogovalle, 17. Sabazia Vado, 18. Virtus Alessandria, 19. Cherasco, 20. Ve. Labor Targa, 21. Pgs El Gall Grinzane, 22. Intercomunale Cagno Como, 23. Ve. Labor Gialla, 24. Monvi Lpm, 25. Canavese, 26. San Pio X Loano, 27. Maremola, 28. Albenga.

Albo d’oro recente: 2025 Savigliano, 2024 New Volley Carmagnola, 2023 Albisola.

Premi individuali: Clara Gaudissard ( Savigliano, mvp), Giorgia Sepe (Parella, difesa), Martina Berghi (Union Volley, palleggio), Alessia Gattoni (Sammaborgo, attacco)

Under 14 femminile

Classifica finale: 1. Union Volley Pinerolo, 2. Lilliput, 3. Cus Collegno, 4. Valle Belbo Canelli, 5. Valdarinsieme, 6. Villanova Mondovì, 7. Balamunt, 8. Valsesia, 9. Albenga, 10. Testona, 11. Libellula Bra, 12. Sportandplay Genova, 13. Cagno Como, 14. Volare, 15. Valle Po, 16. Ve. Labor, 17. Maremola Pietra, 18. Santa Margherita Alba, 19. Carcare, 20. Dogliani.

Albo d’oro recente: 2025 Union Volley, 2024 Balamunt, 2023 PlayAsti.

Premi individuali: Lucia Busso (Union Volley, mvp), Frida Vivoli (Valdarinsieme, difesa), Matilde Griglione (Balamunt, palleggio), Larissa Chirvasuta (Cus Collegno, attacco).

Under 13 femminile

Classifica finale: 1. L’Alba Volley, 2. Lilliput Settimo Torinese, 3. Monvi Bam Lpm Vicoforte Ceva, 4. Cagno Como, 5. Busca, 6. Villanova Volley Bam, 7. Union Volley Pinerolo, 8. Cherasco, 9. Testona, 10. PlayAsti, 11. San Marziano Genova, 12. Cus Collegno, 13. Sabazia Vado, 14. Canavese Volley, 15. Albenga Volley I; 16. Maremola Pietra, 17. Sistel Mazzucchelli Sanremo, 18. Golfo di Diana, 19. Albenga II.

Albo d’oro recente: 2025 e 2024 L’Alba; 2023 Volley Chersasco.

Premi individuali: Ginevra Arione (L’Alba, mvp), Giulia Ronco (L’Alba, difesa), Lucia Griglio (Union Volley, palleggio), Elisa Todarello (Lilliput, attacco).

Under 12 mista

Classifica finale: 1. Monvi Bam Lpm Vicoforte, 2. Cherasco, 3. Carcare, 4. Balamunt, 5. Fenera Chieri, 6. Mazzu Sanremo, 7. Villanova, 8. Albenga, 9. Dogliani, 10. PlayAsti Bianca, 11. Lonate Pozzolo, 12. PlayAsti Blu.

Albo d’oro recente: 2025 Monvi Vicoforte, 2024 Cusio Sammaborgo, 2023 Lpm Mondovì.

Premi individuali: Rebecca Cavallotti (Cherasco, mvp), Virginia Faccia (Vicoforte, difesa), Viola Bertoncello (Cherasco, palleggio), Alice Linarello (Vicoforte, attacco).

Gli impianti di gioco: Alassio (Palaravizza e Palestra Don Bosco), si giocherà a Imperia (Palazzetto dello Sport via San Lazzaro), Diano Marina (Palacanepa), San Bartolomeo al mare (Palestra Scuole Medie), Andora (Palasport via Pian del Merula), Albenga (Palasport Leca, Palamarco), Ceriale (Palestra Scuole Medie), Loano (Palasport Guzzetti), Toirano (Palasport Giuliano), Pietra Ligure (Palasport Ghirardi e Palestra Scuole Medie) e Finale Ligure (Palasport Berruti).