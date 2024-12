Calcio Giovanile. En plein di vittorie per le formazioni dell'Ospedaletti, poker in trasferta per la Juniores

Il 2024 del settore giovanile orange si chiude come meglio non potrebbe. Un en plein di vittorie, tutte le squadre scese in campo nel fine settimana hanno portato a casa i tre punti.

Poker esterno per la Juniores che ha superato il Little Club James grazie alle reti di Moglan, Sartori, Molinari e Raviola. Stesso risultato anche per gli Allievi Regionali Under17, vittoriosi sul terreno della Cairese.

Successo interno, sempre contro la Cairese, per gli Allievi Regionali Under16, mentre i Giovanissimi Provinciali Under14 hanno superato sul terreno amico il Riva Ligure.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Little Club James - Ospedaletti 2-4

Marcatori: Moglan, Sartori, Molinari, Raviola

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Petrullà, 3 Santarsiero, 4 Sartori, 5 Mema, 6 Di Nicola, 7 Moglan, 8 Molinari, 9 Touay, 10 Coppola, 11 Bucarelli

A disposizione: 13 Raviola, 14 Tantan, 15 Raviola

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Cairese - Ospedaletti 2-4

Marcatori: Cosenza (2), Anzalone, Pesce

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Hyka, 6 Quartiere, 7 Condoluci, 8 Turrini, 9 Pesce, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Vinciguerra, 14 Micaroni, 15 Borella, 16 Grillo, 17 Elia, 18 Cuneo, 19 Lupi

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Cairese 2-1

Marcatori: Rahi, Visconti

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Giordano, 3 Cucinotta, 4 Colella, 5 Gullo, 6 Nasi, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Falcone, 10 Zouggarh, 11 Morgana

A disposizione: 12 Cascione, 13 Schiavone, 14 Cimardi, 15 Visconti, 16 Brozzoni

Allenatore: Paolo Sturaro