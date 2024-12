Disagi alla viabilità a Vallecrosia a causa dei lavori di messa in sicurezza di eucaliptus all'interno delle scuole Andrea Doria.

Il posizionamento di una gru sulla strada, per consentire l'intervento in totale sicurezza, ha contribuito a creare rallentamenti e lunghe code in via San Rocco, fino all'incrocio con via Braie, in via Roma e in via Romana nei pressi della rotonda vicino alle scuole di Vallecrosia.

Si registrano, di conseguenza, rallentamenti e code anche sull'Aurelia.