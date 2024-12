Calcio, Promozione: il Ventimiglia vince il derby del ponente contro l’Argentina arma per 3-0 e sale al 7° posto in classifica

Vittoria meritata per il Ventimiglia nel derby contro l'Argentina Arma che ritorna ,in gare ufficiali di campionato dopo diversi anni di assenza. Il risultato non è mai stato in discussione; anche se solo nella seconda frazione di gioco i granata hanno dimostrato la loro superiorità chiudendo la gara nel primo quarto d'ora. Da come era iniziata, sembrava tutto in discesa: gol dopo soli 3' e all'apparenza partita in pugno. Ma proprio dopo la rete del vantaggio, i frontalieri lasciavano il pallino del gioco agli avversari che per la volontà e abnegazione si sono pure prodigati, tuttavia evidenziando i loro limiti cosicché la gara a vivacchiato senza portare grandi emozioni. La rete del vantaggio, era realizzata da Berruti che sfruttava un pallone deviato dalla barriera proveniente da una punizione di Gambacorta. Il giovane difensore ventimigliese spediva il pallone in rete facendolo passare fra le gambe del portiere Ventrice. Da quel momento, gli ospiti si proiettavano verso la metacampo ventimigliese senza però procurare problemi al portiere Haderbache Le uniche conclusioni, di Calderone al 25' e 45' terminavano sul fondo.



Nella ripresa, il Ventimiglia, per evitare sorprese, doveva mettere al sicuro il risultato e con l' innesto di Cassini al posto di Rea,la squadra si scioglieva in un gioco più brioso e in due minuti, fra il 12' e il 14' giungevano le segnature dei due attaccanti principali: la prima, di Sparma (undicesimo centro stagionale) che su assist di Gambacorta, col mancino incrociava battendo Ventrice; la seconda con Gambacorta (quarta rete in campionato) che realizzava di testa correggendo in rete un cross da destra. La reazione degli armesi, al 18', col solito Calderone che non riusciva a trovare il varco fra i difensori locali per calciare a rete da buona posizione. Al 26', Stamilla, già in precedenza ammonito, aveva qualcosa da dire all'arbitro; che a sua volta lo espelleva per doppia ammonizione. La cosa non andava giù nemmeno a mister Biffi il quale, per proteste, veniva a sua volta allontanato dal direttore di gara. Con gli armesi ridotti in dieci, i frontalieri avevano il pieno controllo della gara sfiorando la rete almeno in un altro paio di occasioni intorno alla mezzora con Gambacorta e con Aretuso con conclusioni imprecise. Il Ventimiglia, saluta per quest'anno i suoi tifosi con un altra vittoria che li porta al 7° posto in classifica, con la speranza ,per il prossimo anno, che possa avere più continuità nei risultati e potersela giocare fino alla fine per un posto nei play-off. Prima dell'inizio della gara, la dirigenza del Ventimiglia Calcio, con a capo il presidente Vincenzo Savarino, hanno voluto premiare quattro giovani giocatori cresciuti nella società che hanno raggiunto e superato le 100 presenze con la maglia granata, cioè: Addiego, Ierace, Peirano e Sparma.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Aretuso, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Lorenzi, Latella, Felici, Cassini.



ARGENTINA ARMA: Ventrice, Guastamacchia, Amoretti, Stamilla, Bestagno, Biffi, Rotolo, Miceli, Dito, Calderone, Oddone. Allenatore: Biffi. Sono subentrati: Elettore e Orengo.



Arbitro: Mattia Schenone (Sez. Genova). Assistenti: Vesselin Adriano Torrero (Sez. Genova), Fabio Fioriello ( Sez. Imperia).