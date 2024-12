Ventimiglia: potenziato il trasporto scolastico per le uscite didattiche delle scuole cittadine

Il Comune di Ventimiglia ha deliberato il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per le uscite didattiche effettuate dagli istituti comprensivi statali “Cavour” e “Biancheri” e dalla scuola paritaria di Santa Marta, per assicurare alla comunità ventimigliese il soddisfacimento delle esigenze educative e la valorizzazione della rete dei servizi.

“Siamo in constante contatto con i dirigenti scolastici e siamo lieti di incrementare le uscite didattiche per i nostri alunni, venendo incontro ad una specifica richiesta da parte della dirigenza e degli insegnanti stressi – dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Scuola, Marco Agosta. Le gite scolastiche non rappresentano solo un'opportunità di apprendimento, ma anche un volano di valorizzazione per il nostro bellissimo territorio. Attualmente la ditta appaltatrice, sulla base di un apposito accordo quadro attivato dalla SUAR regionale, risulta assegnataria di 25 uscite didattiche da suddividere tra i due istituti comprensivi. Con la delibera che abbiamo adottato oggi in Giunta, aumenteremo le uscite didattiche con i pulmini di 20 unità per gli IC Cavour e Biancheri e, inoltre, daremo la possibilità alla scuola paritaria dell’infanzia e primaria di Santa Marta di beneficiare di 3 uscite didattiche, essendone finora sprovvisti”.