Ottimi piazzamenti alle finali di Rimini per gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori (foto)

Con le finali nazionali svolte a Rimini dal 5 all’8 dicembre si conclude un anno solare super pieno di impegni per i tecnici e gli atleti della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori protagonisti in numerose gare delle 4 sezioni olimpiche (e non solo) della Federazione Ginnastica D’Italia. Anche in questa occasione le soddisfazioni non sono mancate con podi e buoni piazzamenti nelle attività della ginnastica artistica maschile e femminile e nel trampolino elastico.

Per il trampolino le finali riguardavano le sole gare a squadre e syncro. Per il campionato nazionale syncro gold, due ottimi argenti negli allievi maschile con Giacomo Cioffi e Pietro Serini e nelle junior con Alice Dosio e Matilde Sappia. Ed è sempre l’argento il colore ottenuto nel campionato a squadre silver da Roberta Di Michele e Cecilia Carlo.Sempre nelle squadre, categoria allieve, buon 8 posto per Gloria Gandolfo e Sofia Perotti.Per il settore maschile 7 posto per il team gold con Lorenzo Gianforte, Samuele Lombardo, Pietro Serini e Giacomo Cioffi. I nostri giovanissimi , per un bizzarro regolamento che nella finale a squadre ha unito le due fasce di età degli allievi , si sono trovati a gareggiare con ginnasti di 2/3 anni più grandi, eseguendo esercizi di buon livello tecnico .

Nella ginnastica artistica femminile le gare si sono svolte con una formula che prevedeva la sola classifica assoluta ai 4 attrezzi, con gare ripetute a distanza di 24 ore e con la classifica data dalla somma delle due gare. Piccola delusione ma buone esecuzioni sugli 8 attrezzi eseguiti per Elena Stella che , dopo il primo giorno di gare concluso al terzo posto, a fine gara si è ritrovata al 4 posto a 0,40 centesimi di punto dalla terza .Anche le altre nostre ginnaste si sono ben comportate con performance in linea con quello che erano le aspettative dei tecnici , con un’esperienza ‘utile’ e gratificante per Siria Cianci, Martina Parente, Ilaria Vitulano, Camilla Longo, Greta Martalo’, Allison Della Valle, Annalisa Driza, Alice Serini, Sara Papirio e Alessia Saccoccia.

Infine soddisfazioni anche dai nostri giovani ginnasti nella gara individuale di artistica maschile. Anche qui il confronto con atleti provenienti da tutta Italia è stato interessante , con un esordio in questa tipologia e livello di gare soddisfacente col 9 posto negli A1 di Lorenzo Gianforte, stessa categoria ma livello più alto 11 punteggio ottenuto da Samuele Lombardo .Negli A2 11 Andrea Driza e 14 Pietro Serini.Sicuramente un’ottima occasione il confronto con ginnasti esperti in un campo gara d’eccezione , dove il suolo è stato eseguito sul quadrato olimpico, come anche la sbarra, le parallele pari e il volteggio su attrezzature di livello top. Soddisfatti a fine trasferta i tecnici Damiano Giunta , Elisa Addiego, Giulia Bellone e Nicla Londri nella duplice veste di tecnico e giudice per le gare del trampolino.

Il 2024 si concluderà col tradizionale Saggio di Natale dove tutti i nostri tesserati presenteranno delle colorate ed emozionanti coreografie su base , naturalmente, ‘ginnica’.Per la prima volta sarà il PALAGYMFLOWERS la sede dell’evento, in programma venerdì 20 dicembre .presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori in Valle Armea.Gli organizzatori hanno dovuto studiare una soluzione in due parti distinte in vista dell’elevato numero di partecipanti e dare il giusto spazio ai nostri tesserati guidati e coordinati dai nostri ‘magici’ ed appassionati tecnici. Vi aspettiamo alle ore 18,00 per la prima parte ed alle ore 21 per la parte conclusiva.