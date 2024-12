Amichevole di prestigio contro la Sampdoria per i 2011 e i 2012 dell’Ospedaletti

Prestigiosa amichevole a Genova per i 2011 e i 2012 dell’Ospedaletti che, al campo ‘Ferrando’, si sono confrontati con i 2012 e i 2013 della Sampdoria.

I 2011 orange si sono distinti portando in campo una prestazione di valore contro i forti 2012 blucerchiati. Gara di grande impegno anche per i 2012 dell’Ospedaletti contro i 2013 della Sampdoria, formazione dal grande tasso tecnico.

“È stata una bella giornata, costruttiva e utile, che ci dà conferme sul valore dei gruppi - commenta Marco Anzalone, responsabile tecnico del settore giovanile agonistico orange - anche i genitori sono rimasti entusiasti dell’esperienza. Ora stiamo già lavorando per organizzare altri incontri amichevoli, tra gennaio e febbraio andremo a Monaco e poi mi piacerebbe giocare un allenamento congiunto con il Torino”.