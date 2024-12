Seborga e lo sport: un evento per valorizzare il salto con l’asta e i giovani talenti (Foto)

Nella sala comunale di Seborga si è svolto un evento che ha visto la partecipazione di numerose figure di rilievo, tra cui il Consigliere Regionale Veronica Russo, il Vice Capitano di Stazione Moccia, il Brigadiere Capo Pugliese, l'intera amministrazione comunale – maggioranza e minoranza – la Protezione Civile di Taggia, rappresentata dalla Vice Referente Regionale e Referente Provinciale Alessandra Cerri con il suo gruppo di volontari, il parroco Don Ireneo, nonché diversi cittadini.

L’incontro era dedicato a sensibilizzare sull’importanza dello sport per i bambini. L’atletica leggera, e in particolare il salto con l’asta, è stata portata come esempio di disciplina capace di coniugare impegno fisico, dedizione e socialità.

Protagonisti della serata sono stati il campione italiano ed europeo di categoria della nazionale italiana di salto con l’asta, Matteo Oliveri, appartenente all’Arma dei Carabinieri, e il suo allenatore, il noto coach Mario Botto. Durante l’evento è stata donata una vera asta da salto – proveniente dagli Stati Uniti, attraverso l’Olanda, fino in Italia – a Nicole Gorni, una giovane atleta di Seborga appassionata di questa disciplina.

La consegna dell’asta è stata un momento emozionante e significativo. Il dono, realizzato grazie ad Alessandra Cerri e consegnato personalmente da Matteo Oliveri, rappresenta un simbolo di fiducia e speranza per tutti quei bambini che, anche nei piccoli centri, desiderano avvicinarsi al mondo dello sport.

Il salto con l’asta è uno sport che richiede forza fisica, agilità, costanza e una grande determinazione. Nonostante la giovane età, Nicole Gorni ha dimostrato di avere tutte le qualità per affrontare questa disciplina complessa. Grazie alla professionalità di Mario Botto e alla sensibilità di Matteo Oliveri, Nicole può allenarsi con gradualità e serenità, costruendo le basi per un futuro brillante in questa specialità.

Purtroppo, la Liguria soffre la carenza di impianti indoor adeguati per il salto con l’asta, ma grazie al supporto della Società Sportiva Pro San Pietro di Sanremo, una realtà sportiva che annovera atleti di grande valore, e all’impegno dei genitori, è possibile avvicinare sempre più bambini e ragazzi a questa disciplina. Nicole si allena sia al campo di Sanremo sia nel campetto di Seborga, seguendo con passione un programma tecnico mirato.

Il Consigliere Regionale Veronica Russo ha inoltre annunciato di essere riuscita a ottenere importanti finanziamenti per il rifacimento del campo di atletica “Zaccari” di Camporosso. La struttura, che sarà a disposizione di tutto il comprensorio, rappresenta un’opportunità significativa per il territorio, garantendo uno spazio moderno e idoneo per gli allenamenti e le competizioni sportive.

La serata si è conclusa con un invito rivolto a tutti i bambini, anche a quelli che vivono nelle città, a praticare attività sportive. Come sottolineato dai relatori presenti, non è il risultato che conta, ma i valori trasmessi dallo sport: rispetto, perseveranza, disciplina e senso di comunità.

Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini presenti, ai partecipanti e all’amministrazione comunale di Seborga per aver reso possibile questa serata, che ha dimostrato come anche nei piccoli borghi sia possibile coltivare grandi sogni e costruire una società più sana e ricca di principi.