Le ragazze e gli Under 18 Seven del Sanremo Rugby colorano di biancazzurro Pian di Poma, Under 12 protagonisti a Cogoleto

Due raggruppamenti casalinghi e un torneo in terra genovese. Questi gli impegni che nel fine settimana hanno visto protagonisti i ragazzi del Sanremo Rugby, dai più piccoli ai più grandi.

Al campo ‘Calcagno’ di Cogoleto la Under 12 ha preso parte al torneo con Imperia, Pro Recco, Reds, Spezia e Savona, oltre ai padroni di casa, mentre le Under 14 e Under 16 hanno ospitato a Pian di Poma il raggruppamento con Fenici, Tortus Liguria, Volvera, Cus Torino e Settimo Torinese.

Infine la Under 18 maschile Seven ha giocato per la prima volta sul proprio terreno ospitando Amatori Genova, Imperia e Province dell’Ovest.



“Avevamo assenze importanti, ma eravamo preparati anche a questa eventualità - commenta Manuel Calabrò, tecnico della Under 12 - è stata una buona occasione per dare più spazio ai nuovi della squadra. I ragazzi sono stati molto bravi a reinventarsi e, con l’aiuto dei Reds, siamo riusciti a portare comunque un buon rugby in campo”.

“Le partite sono andate complessivamente bene e ho apprezzato la voglia di collaborare con le giocatrici delle altre squadre pur non conoscendole - così Franco Parini, allenatore delle Under 14 e Under 16 femminili - sono fiero delle ragazze biancazzurre, ora serve lavorare intensamente sulle tecniche di gioco”.

“Per la prima volta abbiamo giocato a sette in casa, un’emozione unica e una splendida giornata - conclude il tecnico della Under 18 Seven, Donato Nesta - ringrazio le tante persone presenti al campo, un pubblico caloroso che ha sostenuto la squadra. Ogni singolo ragazzo è stato protagonista in positivo, hanno dimostrato più volte competenza nel gioco per provare a risolvere le situazioni con i loro mezzi. Questa è la bontà della nostra proposta e sono molto orgoglioso di tutto il movimento rugbistico sanremese, dai più piccoli ai più grandi”.