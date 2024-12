Arti Marziali: ben 13 atleti dello Tsukuri Judo Ventimiglia al 'Trofeo di Natale' dello Judo Marassi Genova (Foto)

Grande appuntamento, quello organizzato dallo Judo Marassi a Genova, con il ‘Trofeo di Natale’ nell’ultimo fine settimana. Tra i partecipanti anche 13 atleti dello Tsukuri Judo Ventimiglia, un sano gruppo in continua crescita grazie al buon lavoro svolto dai tecnici e dal grande impegno dei giovani atleti. I giovani judoka si sono confrontati con atleti di molte regioni dimostrando che la voglia di crescere e confrontarsi e sempre al top.

Medaglie d'oro per: Gabriele Catassi, Pietro Marchetta, Andrea Marandino, Viola Trucchi e Giovanni Orengo.

Medaglie d'argento per: Antonio Mancarella, Sara e Martina Orlando, Gabriele Friuli, Soraya Rustico, Riccardo Croesi e Samuele Marchetta.

Settimo Dino Masala, reduce da un infortunio che non gli ha permesso di esprimersi al meglio.

"Ora concluderemo l'anno sportivo con la festa del 21 dicembre - sottolinea la società - con la consegna dei gradi e dei premi per l'impegno e i risultati ottenuti nel 2024 , dimostrando un impegno costante in palestra e mettendo in pratica gli insegnamenti dei tecnici che ogni giorno danno il massimo per istruire i giovani sono riusciti ad ottenere importanti risultati sia sportivi che di crescita".

"Quest’anno - spiega il direttore tecnico Di Franco - siamo riusciti ad ottenere molti risultati con tutte le fasce d’età dai pre-agonisti di 4 anni ai master tutto questo e stato possibile grazie ai continui stage e corsi di aggiornamento seguiti da tutti e dalla passione contagiosa che coinvolge i nostri atleti. Noi cerchiamo di insegnare oltre allo judo anche il senso civico e soprattutto il rispetto per la vita. Cerchiamo di instaurare con tutti un rapporto basato sul rispetto e la fiducia così da poter essere d’aiuto ai genitori per l’educazione dei loro figli”.