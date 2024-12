Santo Stefano al Mare: ieri la 'Premiazione degli atleti', il Sindaco Pallini” Un momento importante per la nostra comunità”

Si è svolta ieri pomeriggio a Santo Stefano al Mare la seconda edizione della cerimonia “Premiazione degli atleti”. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale per premiare le associazioni sportive del borgo e gli atleti che si sono distinti in varie discipline.

“Un momento importante per la nostra comunità - afferma il Sindaco Marcello Pallini - nel quale abbiamo voluto premiare le associazioni del nostro paese che quotidianamente si impegnano per promuovere lo sport ed i suoi valori. Molte associazioni si basano sul volontariato ed hanno un importante valore sociale sia per i ragazzi, sia per la popolazione adulta, infatti, sono fondamentali per promuovere uno stile di vita sano e rappresentato luoghi di aggregazione sociale. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’evento.”