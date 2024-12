Sanremo, "Che cos'è l'Organologia?": domani incontro alla Mediateca della Pigna

Domani, sabato 14 dicembre, alle ore 17 si terrà l'ultimo appuntamento dell'anno 2024 presso i locali della Mediateca della Pigna "Valerio Venturi" al civico 12 di piazza Capitolo.

L'incontro conclusivo è affidato al dottor Marco Perotti, musicologo e segretario generale del Centro Studi Musicali Stan Kenton che parlerà su "Che cos'è l'Organologia?". Non si parlerà di organi da chiesa bensì verrà illustrata la scienza che studia e classifica gli strumenti musicali in generale, suddividendoli in famiglie in base alle tecniche costruttive e alle modalità di emissione del suono.

Gli strumenti musicali, nati per produrre musica e dunque arte, sono essi stessi delle vere opere d'arte messe appunto dall'uomo nel corso dei secoli. Il racconto del dottor Perotti illustrerà anche il nutrito fondo di libri dedicati agli strumenti musicali presente nella sezione musicologica della Piccola Biblioteca della Pigna. L'autore sarà introdotto dal presidente Freddy Colt.