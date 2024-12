Kickboxing, Psv GL team di Vallecrosia sul podio al campionato regionale della Lombardia

Trasferta soddisfacente per la PSV GL team di Vallecrosia in Lombardia. Nella kickboxing tre atleti su quattro guadagnano il podio.

La PSV GL team ha, infatti, scelto di entrare in Federkombat - la federazione italiana di kickboxing e così è andata in Lombardia, a Cremona, in vista del campionato regionale lombardo andato in scena domenica scorsa, l'8 dicembre, dove i giovani atleti hanno dato il massimo conquistando degli ottimi risultati.

"Leonarduzzi Beatrice, al suo debutto, conquista il bronzo dopo un incontro dominato sino metà del secondo round" - fa sapere la Polisportiva Salesiani di Vallecrosia - "Panza Matteo, vittima di una terna arbitrale a dir poco 'non attenta', domina anche lui i primi rounds per poi glissare per preferenza con occhi lucidi per la decisione finale degli ufficiali di gara. Alla fine è bronzo anche lui".