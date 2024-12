Bordighera, continuano i lavori di asfaltatura: intervento in via Tumiati e via Piave (Foto)

Continuano i lavori di asfaltatura a Bordighera. E', infatti, iniziato l'intervento previsto in via Tumiati e via Piave.

Dopo l'intervento di venerdì scorso in via Vittorio Emanuele II, che aveva creato qualche disagio alla viabilità cittadina, hanno preso il via nuovi lavori. "Oggi e domani i lavori di riasfaltatura in via Tumiati e via Piave, dopo l’analogo intervento realizzato lo scorso venerdì in via Vittorio Emanuele II" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Un investimento complessivo di 195.000 euro per aumentare la sicurezza pedonale e veicolare, migliorando la fruibilità" - sottolinea il primo cittadino.