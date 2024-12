Arte in Cantina 2024: mostre e seminario sulle erbe spontanee a Ventimiglia

In vico della torre, nel centro storico di Ventimiglia (nei pressi di Porta Nizza), si aprono le porte della cantina di Delia, dove verranno allestite le mostre di Marco Damele e Matteo De Villa in occasione di "Arte in Cantina 2024". Con il coordinamento operativo di Delia e l’associazione Controtempo, a partire dalle 17:30 Marco Damele, scrittore e botanico di Camporosso, terrà un seminario dedicato alle erbe spontanee del nostro territorio. Questo incontro sarà un viaggio affascinante alla scoperta delle piante che crescono liberamente nella nostra regione, con un focus particolare sulle erbe tossiche e velenose. Un tema di grande rilevanza, che ci aiuterà a comprendere meglio le potenzialità e i rischi della flora locale. L’incontro sarà un’occasione unica per osservare l'erbario di Marco Damele, approfondire le nostre conoscenze e per imparare a riconoscere le piante che ci circondano, valorizzando la loro presenza e comprendendo come interagire con esse in modo sicuro e consapevole.