Queste 7 presale possono trasformare 100 dollari in 10.000 dollari durante l’altcoin season del 2025

L'amministrazione Trump sta lavorando per conferire alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) piena autorità sullo spazio degli asset digitali, il che potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui le criptovalute vengono governate.

I report di Binance suggeriscono che, con il ritorno di Trump in carica, le criptovalute hanno guadagnato nuova attenzione e la CFTC interverrà per supervisionare i mercati cripto.

Ciò potrebbe portare a un altro grande rally rialzista nel mercato e potremmo vedere di nuovo le presale diventare popolari.

Alcuni dei progetti più in voga al momento includono Pepe Unchained ($PEPU), CatSlap ($SLAP), Crypto All-Stars ($STARS), Best Wallet Token ($BEST), Flockerz ($FLOCK), FreeDum Fighters ($DUM) e Sponge V2 ($SPONGE).

Diamo un'occhiata a questi progetti:

Pepe Unchained ($PEPU): la blockchain Layer2 che ha raccolto oltre $70 milioni durante la sua presale.

CatSlap ($SLAP): la meme coin a tema gatto che sta costruendo una comunità forte.

Crypto All-Stars ($STARS): gli utenti mettono in staking token meme tramite il ‘MemeVault’.

Best Wallet Token ($BEST): progetto legato al wallet omonimo che cambierà il modo in cui le persone gestiscono le criptovalute.

Flockerz ($FLOCK): meme coin progettata per dare agli utenti influenza e controllo attraverso la decentralizzazione.

FreeDum Fighters ($DUM): la meme coin che combina blockchain e umorismo politico.

Sponge V2 ($SPONGE): la versione aggiornata che ora presenta meccaniche Play-To-Earn e opportunità di staking.

Passiamo a una panoramica più dettagliata di questi promettenti progetti.

Pepe Unchained ($PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU) unisce la natura giocosa dei meme con i robusti benefici della tecnologia blockchain Layer2. La presale si è appena conclusa dopo aver raggiuto la cifra record di 73.775,910 milioni di dollari.

Funzionando sulla Pepe Chain, che opera come una soluzione Layer2 su Ethereum, $PEPU offre transazioni più veloci e commissioni più basse rispetto alla rete principale di Ethereum.

Il progetto si distingue per caratteristiche come il "Pepe’s Pump Pad", una piattaforma per il lancio di nuove meme coin, e il "Pepe Frens With Benefits", che spinge gli sviluppatori a creare dApp sulla Pepe Chain per espandere il suo ecosistema.

Grandi influencer, come 99Bitcoins con oltre 700.000 abbonati su YouTube, hanno messo in evidenza $PEPU. Credono che abbia il potenziale per offrire ritorni di 100x.

Per aggiornamenti sull’imminente listingi, si può seguire Pepe Unchained su X o Telegram.

CatSlap ($SLAP)

CatSlap ($SLAP) ha attirato l'attenzione degli appassionati di meme coin con il suo approccio divertente alla cultura dei meme e il suo grosso debutto. Ispirato dalla follia su internet attorno a Popcat, questo token sostituisce il “pop” con uno “slap”, conferendogli un elemento unico.

Al lancio, $SLAP è partito con una capitalizzazione di mercato di $1 milione e, grazie al blocco della sua liquidità per 60 giorni, ci è voluto poco perché guadagnasse attenzione, raggiungendo una capitalizzazione di mercato superiore ai $31 milioni. Questa crescita rapida dimostra come le meme coin a tema gatto stiano guadagnando popolarità, specialmente durante la tendenza del "Moonvember".

Il progetto ha stretto una partnership con Best Wallet, una piattaforma con oltre 60.000 utenti, per ampliare la sua portata. Grazie a questa collaborazione, $SLAP ora appare nella sezione "Upcoming Tokens" del wallet, aumentando la sua visibilità tra gli investitori alle prime fasi.

Crypto All-Stars ($STARS)

Crypto All-Stars ($STARS) introduce un approccio innovativo per semplificare lo staking per gli appassionati di meme coin.

Il fulcro del progetto è il MemeVault, una piattaforma che unisce token popolari come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe in un unico sistema e che elimina la necessità di gestire più wallet, offrendo agli utenti un unico posto per gestire tutte le loro meme coin.

Utilizzando lo standard ERC-1155, il MemeVault garantisce uno staking sicuro e semplice. I detentori di token $STARS ottengono vantaggi aggiuntivi, inclusi premi che possono arrivare fino a 3x.

La presale ha già raccolto oltre $9 milioni. I primi investitori godono di prezzi di ingresso più bassi, poiché il costo aumenta con ogni fase della presale. Gli investitori possono utilizzare ETH, USDT, BNB o carte di credito, il che rende il progetto accessibile a un ampio pubblico.

Per garantire la fiducia, il team ha fatto revisionare i propri smart contract da SolidProof e Coinsult, dimostrando il loro impegno per la sicurezza.

Best Wallet Token ($BEST)

Best Wallet Token ($BEST) è pronto a dare agli utenti maggiore controllo sulle proprie criptovalute, mantenendo le cose semplici. Il wallet funziona con grandi blockchain come Ethereum e BNB, ed è progettato per rimanere accessibile a tutti.

Ciò che rende unico $BEST è l'attenzione all'uso pratico. I detentori di token godono di commissioni più basse sulle transazioni, accesso anticipato alle presale, ricompense migliorate per lo staking e diritti di voto per influenzare la direzione futura del wallet.

La piattaforma ha già raccolto oltre $2 milioni per i progetti in presale attraverso la sua sezione "Upcoming Tokens". I detentori di $BEST possono partecipare a queste presale a tariffe scontate e guadagnare ricompense aggiuntive tramite staking.

Il wallet è anche dotato di un aggregatore DEX che esamina oltre 50 blockchain e 200 exchange decentralizzati per trovare agli utenti i tassi di scambio più favorevoli.

Con il suo ampio set di funzionalità e un grande interesse da parte della community cripto, Best Wallet ha il potenziale per diventare un attore principale nel mercato dei wallet decentralizzati.

Flockerz ($FLOCK)

Flockerz ($FLOCK) introduce un nuovo modello nel mondo delle meme coin con il suo prototipo "vote-to-earn". Questo permette alla comunità di giocare un ruolo attivo nel futuro del progetto, guadagnando token $FLOCK per il loro contributo.

Il nucleo di Flockerz risiede in Flocktopia, un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che mette il potere decisionale nelle mani dei detentori di token. La comunità vota su proposte chiave e influenza il futuro del progetto.

Gli aggiornamenti pianificati includono il voto ponderato per i partecipanti più attivi, ricompense aggiuntive per un coinvolgimento costante e una dashboard per garantire che tutti rimangano informati.

La presale ha già raccolto oltre $4,5 milioni. Gli investitori possono acquistare $FLOCK usando ETH, BNB, USDT o anche carte di credito. L'analista cripto Jacob Bury ha riconosciuto Flockerz come un progetto con un potenziale significativo e crede che sarà all'altezza delle aspettative.

FreeDum Fighters ($DUM)

FreeDum Fighters ($DUM) entra nel mondo delle criptovalute con una combinazione fresca di umorismo politico e ricompense basate sulla blockchain. MAGATRON e Kamacop 9000 sono due personaggi inventati che guidano il progetto, chiaramente ispirati a Donald Trump e Kamala Harris.

Gli utenti scelgono una fazione, mettono in staking i token $DUM e guadagnano ricompense in base a come si comporta il personaggio scelto. Una caratteristica distintiva sono i dibattiti settimanali, dove i partecipanti sostengono la loro fazione con proprie argomentazioni. Coloro che fanno parte del team vincente ricevono token $DUM bonus.

L'offerta totale di $DUM è limitata a 270 miliardi, distribuiti tra presale, ricompense di staking, dibattiti, liquidità e sforzi di marketing. L'interesse iniziale è stato forte, con oltre $700.000 raccolti finora. Gli investitori possono acquistare $DUM con ETH, BNB, BASE, SOL, USDT e USDC.

La prevendita termina oggi 7 dicembre.

Sponge V2 ($SPONGE)

Sponge V2 ($SPONGE) si basa sul successo della sua versione originale, Sponge V1, che ha portato enormi ritorni agli investitori iniziali nel 2023.

La prima iterazione ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di quasi $100 milioni, ma Sponge V2 vuole andare oltre, introducendo nuove funzionalità e una visione più ampia.

Una delle novità principali è il sistema stake-to-bridge, che consente ai detentori di Sponge V1 di mettere in staking i loro token e convertirli in Sponge V2.

Sponge V2 ha anche in programma di entrare nel mondo gaming con un gioco di corse play-to-earn. Il gioco presenterà personaggi ispirati all'universo di SpongeBob, combinando nostalgia con ricompense basate sulla blockchain.