Sanremo: grande successo per l’Autunno in Regata e Per il Trofeo Statari di vela

Si è conclusa, con un altro straordinario fine settimana di regate, l’edizione 2024 dell'Autunno in Regata, evento di grande rilevanza organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Le competizioni, che si sono svolte tra sabato e domenica nelle acque del Golfo di Sanremo, hanno visto sfidarsi i migliori velisti in condizioni meteo ideali, con venti leggeri e temperature piacevoli.

Il sabato è stato caratterizzato dal Trofeo Statari, che ha visto trionfare Farewell Ange di Alberto Franchella, La premiazione, che ha avuto luogo a Ventimiglia, è stata accompagnata da danze e cori, celebrando il successo dell’imbarcazione. L’Autunno in Regata ha visto il dominio assoluto di Suspiria the Revenge di Antonino Venneri, che ha conquistato il primo posto nella classifica overall, oltre a vincere nelle categorie ORC1 e IRC. Nella classe ORC2, il podio è stato occupato da il Pingone di Mare IIII di Federico Stoppani, mentre nella classe ORC3, con un percorso più breve, ha prevalso Beatrice di Francese. Nella categoria Crociera Regata, il primo posto è stato conquistato da Spantegata di Franco Ardissone.

Questa conclusione ha segnato un altro successo per le “barche d’altura” nello Yacht Club Sanremo, ma l’attività della storica sede matuziana non si ferma qui. Da venerdì prossimo, i giovani velisti si preparano ad affrontare la quarantesima edizione del Meeting del Mediterraneo, un evento che conferma l'impegno del club nel supportare la vela giovanile. Inoltre, a metà dicembre, si terranno le Winter Series della classe Dragone, un altro appuntamento imperdibile per gli appassionati di vela.

Il 14 dicembre si terrà una cerimonia speciale presso lo Yacht Club Sanremo, durante la quale verranno premiati gli atleti che nel corso del 2024 hanno contribuito a onorare la reputazione del Club con risultati eccellenti in varie specialità della vela. Questo evento celebrerà i successi ottenuti in competizioni nazionali e internazionali, evidenziando l'impegno e la dedizione degli sportivi. Sarà un'occasione per riconoscere e celebrare l'eccellenza sportiva e il prestigio raggiunto dallo Yacht Club Sanremo nel panorama velico.

Concludendo una stagione ricca di eventi, lo Yacht Club Sanremo si prepara ad affrontare un 2025 altrettanto promettente, continuando a essere un punto di riferimento per il mondo della vela internazionale.