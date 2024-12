Doppio impegno casalingo a Pian di Poma e trasferta a Lainate per le formazioni del Sanremo Rugby

Il fine settimana del Sanremo Rugby ha visto le formazioni biancazzurre impegnate tra Pian di Poma e il campo “Nelson Mandela” di Lainate.

La Under12 ha ospitato in casa il raggruppamento FIR con Amatori Genova, CAP Genova, Reds, Cogoleto, Imperia e Savona.

“Ottima prestazione dei ragazzi che sono scesi in campo con una grande determinazione - commenta il tecnico Manuel Calabrò - si impegnano molto e i risultati ci stanno premiando, anche se un briciolo in più di attenzione nella ricezione dei passaggi e nell’avanzamento nelle fasi di movimento del pallone a largo, ci permetterebbe di essere più incisivi nelle azioni offensive. Sono molto orgoglioso di loro”.

Anche la Under14 è rimasta a Sanremo per ospitare a Pian di Poma l’Imperia Rugby. “La squadra ha gestito la partita giocando un bel rugby - dice Diego Capelli, tecnico della squadra - i recenti allenamenti sul gioco nello spazio hanno dato i loro frutti. Le molte mete messe a segno e le azioni frizzanti ci hanno resi davvero orgogliosi di come sono scesi in campo, sempre concentrati e sul pezzo. Ora saremo impegnati nelle ultime gare dell’anno che affronteremo con determinazione e voglia di migliorarci”.

Infine la Under16 è stata ospite del Parabiago al “Nelson Mandela” di Lainate. “Ci siamo confrontati con una squadra di assoluto spessore - conclude il tecnico Donato Nesta - i ragazzi hanno dimostrato che, rimanendo concentrati, possono giocarsela anche con queste realtà. È stata un’esperienza positiva che ci ha dato la possibilità di dare minuti ad alcuni ragazzi che hanno esordito in categoria proprio durante questo torneo”.