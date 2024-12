Pallamano, domenica vittoriosa per le squadre dell'Abc Bordighera (Foto e video)

Domenica vittoriosa per le squadre di pallamano dell' Abc Bordighera . Gli under 13 e la Prima squadra hanno ottenuto importanti successi nelle rispettive categorie.

L'under 13 ha giocato, in trasferta, a Monaco. "I giovani atleti dell'U13 hanno sfidato una delle squadre più competitive del campionato dipartimentale francese, il Monaco, in trasferta" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Nonostante la difficoltà di giocare fuori casa, i ragazzi hanno messo in campo una prestazione eccellente, portando a casa una vittoria convincente grazie a un gioco veloce e ben organizzato".

"Il primo tempo si è chiuso con un netto vantaggio dell'Abc: Monaco 8 ABC 17" - dice l'Abc Bordighera - "Nel corso della partita, in alcuni momenti, complice l'euforia del gioco, l'arbitro ha sanzionato più giocatori Abc con la sospensione dal gioco per due minuti. In un caso i nostri leoncini sono rimasti in campo in 4 contro la formazione avversaria al completo. Anche se in difficoltà numerica l'energia e l'impegno mostrato hanno permesso di chiudere la partita con un risultato positivo, consolidando la crescita e il potenziale di questa promettente squadra".

Tabellino dell’incontro: Monaco - ABC 22 - 33 (p.t. 8-17)

Formazione ABC: Alessandro Evans, Fabio (7), Federico, Fedor (9), Filippo (3), Giacomo (k)(2), Giuliano (11), Leonardo (1), Thomas (5), Vincent (6)

Allenatori: Stefania Conte, Bastianelli Patrizia

Anche la prima squadra ABC ha saputo farsi valere sul proprio campo. "Contro gli avversari del VSJB, i giocatori ABC hanno dominato la partita, imponendo il loro ritmo e sfruttando al meglio le occasioni in attacco. Dopo due sconfitte iniziali, arriva finalmente la prima vittoria" - dichiara l'Abc Bordighera - "La squadra è subito in vantaggio e mantiene il controllo del gioco. Ottima la prestazione dei due nuovi arrivati, che si sono integrati bene nel gruppo. Weber alla prima partita segna ben 9 reti. Capitan Lupi si è confermato il trascinatore della squadra, sia in attacco che in difesa, mostrando una leadership indiscutibile. Il primo tempo si è concluso con un vantaggio di 5 reti per l'ABC, grazie alla solidità del gioco di squadra (p.t. 15 - 10). Complessivamente, tutti i giocatori hanno contribuito alla buona prestazione, con un gioco coeso e determinato. Onore agli avversari per il loro impegno e per il bel gioco mostrato durante la partita, colpendo numerosi pali e traverse ma l'ABC è riuscita a mantenere comunque il vantaggio. Il punteggio finale, 27- 23 rappresenta una bella iniezione di fiducia per il proseguo del campionato.

Formazione ABC: Aljia Christian (p), Anfosso Simone (1), Asheni Awsman (3), Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio (1), Ferrari Mattia (3), Filippi Simone (3), Lupi Andrea( K)(4), Mazzitelli Gianluca(1), Sasso Andrea (p), Spolverini Riccardo (3), Weber Fabian (9).

Allenatore: Andrea Dall' Acqua, Guido Bissaro.

