Bordighera, al via “Elegie Cromatiche”: la mostra personale di Pina Morlino (Foto)

Una quarantina di opere scelte per raccontare le gamme coloristiche più caratteristiche dell’artista e per suggerire un viaggio attraverso la bellezza e l’incessante divenire del mondo naturale. Ha preso il via, venerdì scorso, la mostra personale di Pina Morlino, “Elegie Cromatiche”, in esposizione all'ex chiesa Anglicana a Bordighera.

Nuovo prestigioso appuntamento con l'arte nella città delle palme. "'Elegie Cromatiche' è un viaggio nell'opera di Pina Morlino, artista di talento, sensibilità e impegno. Lo dimostrano i suoi meravigliosi quadri, lo dimostra il suo ruolo nella crescita e nello sviluppo culturale di Bordighera" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

Nel corso del vernissage sono intervenuti Claudia Andreotta, Alessandro Giacobbe e Pina Morlino. La mostra “Elegie Cromatiche” sarà aperta fino al 22 dicembre presso il centro culturale dell’ex chiesa Anglicana, tutti i giorni escluso il lunedì dalle 15.30 alle 18.30. "La mostra sarà aperta fino al 22 dicembre tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 15.30 alle 18.30 presso l'ex chiesa Anglicana" - sottolinea il primo cittadino.