Calcio, Promozione: con una tripletta di Sparma, il Ventimiglia stende la quotata Sampierdarenese per 4-2

Grande partita del Ventimiglia che superando la terza forza del campionato, i genovesi della Sampierdarenese, proseguono il buon momento in campionato con 7 punti conquistati nelle ultime tre gare che inseriscono i granata di mister Massullo a metà classifica, posizione certamente più tranquilla in attesa di ulteriori miglioramenti. Sicuramente, mattatore dell'incontro è stato il bomber Sparma, oggi autore di una tripletta che porta il suo personale bottino a 9 reti finora realizzate. Il Ventimiglia, andava presto in gol al 12' con Gambacorta che correggeva di testa centrando l'angolo a mezza altezza un cross di Rea .Poi al 24,Bruni, intercettava con la mano un tiro diretto in porta: l'arbitro concedeva il rigore ai frontalieri che però Sparma falliva colpendo la traversa, nella ricaduta in campo, la sfera veniva deviata in corner. Dalla conseguente battuta dall'angolo, Sparma si rifaceva dell'errore precedente risolvendo in mischia realizzando il raddoppio. Gli ospiti reagivano e il portiere ventimigliese Haderbache, doveva intervenire più volte: al 29' su tiro di Testore, al 30', su Durante, ma nulla poteva al 39' quando Ferrante, pur da posizione decentrata "indovinava" l'angolo alto opposto al portiere.



L'inizio della ripresa, come logico, vedeva gli ospiti partire all'attacco per cercare di recuperare il risultato, ma i locali contenevano bene riuscendo al 18'a passare ancora con Sparma che riceveva un assist da Rea ( oggi indomabile), infilando di piatto il portiere genovese Bulgarelli.I genovesi non demordono e al 23' Cadenasso colpisce la traversa e al 31', riducono ancora le distanze. Un errato controllo a centrocampo dei granata, permetteva a Ferrante di involarsi verso Haderbache e batterlo in uscita. La Sampierdarenese , ora credeva nel pareggio e per ben due volte ci andava vicino al 35' e poi al 40' con i colpi di testa rispettivamente di Durante e di Ferrante; ma in entrambe le occasioni, lambivano il palo. Era invece ancora il Ventimiglia a segnare al quarto minuto di recupero ancora con Sparma; questo grazie a una azione di contropiede di Addiego che liberandosi di un paio di avversari, riusciva a passare lateralmente al giovane bomber ventimigliese che non aveva difficoltà ad appoggiare in rete.



Con questo terzo risultato positivo, il Ventimiglia ha la possibilità di continuare questa striscia favorevole anche domenica prossima ospitando in casa il San Cipriano.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Verardi, Latella, Bertone, Aretuso.



SAMPIERDARENESE: Bulgarelli, Galluccio, Lamonica, Bruni, De Simone, Costa, Testore, Cadenasso, Ferrante, Fiorucci, Durante. Allenatore: Pittaluga. Sono subentrati: Banchieri, Biagini, Sarpa, Lombardo, Porcu



Arbitro: Christian Bergonzi (Sez. Savona). Assistenti: Guglielmo Tameo (Sz. Albenga) e Filippo Ferrara (Sez. Savona).