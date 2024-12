Pallamano, nuova sfida per l'Abc Bordighera: squadra pronta per affrontare Vsjb Omnisport

L'Abc Bordighera è pronta a tornare in campo. Domani, il primo dicembre, la squadra di pallamano dovrà affrontare VSJB Omnisport.

C'è molta attesa per il prossimo incontro valido per il campionato francese di pallamano. "Dopo gli allenamenti intensi di questa settimana e il recupero di alcuni giocatori chiave, l'ABC è pronta a scendere in campo domenica 1° dicembre a Bordighera alle 11, presso il Palazzetto dello Sport in via Diaz, per affrontare la temibile squadra di pallamano VSJB Omnisport" - fa sapere l'Abc Bordighera - "La voglia di riscatto è forte, dopo alcune sfide difficili, la squadra è determinata a scendere in campo per dare tutto e fare una prestazione di alto livello".

Con il gruppo quasi al completo e la motivazione alle stelle, l'Abc sa che ogni partita è una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore nella prima divisione dipartimentale Francese. "Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: l'esordio di due nuovi giocatori della squadra ABC: Weber e Mazzitelli" - annuncia l'Abc Bordighera - "Dopo un lungo periodo di attesa, domenica avranno la possibilità di dimostrare il loro valore in questa partita. Questo nuovo innesto permette anche un tournover tra i giocatori che hanno già disputato tutte le partite da inizio campionato ad oggi".

"La sfida contro VSJB Omnisport non sarà semplice ma l'Abc è pronta a dare tutto per ottenere la vittoria e continuare a lottare per i suoi obiettivi stagionali" - afferma l'Abc Bordighera - "Con una difesa solida e attacchi veloci, la squadra affronterà questo incontro con la convinzione che il lavoro di squadra e la concentrazione possano fare la differenza. La voglia di riscatto è alta: domenica sarà una battaglia e l'ABC è pronta a combatterla fino alla fine. Vi aspettiamo per tifare i nostri ragazzi e vivere una bella mattinata di sport".

Ecco la formazione dell'ABC che scenderà in campo: Aljia Christian (p), Anfosso Simone, Asheni Awsman, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Ferrari Mattia, Filippi Simone, Lupi Andrea, Mazzitelli Gianluca, Sasso Andrea (p), Spolverini Riccardo, Weber Fabian.

Allenatore: Andrea Dall'Acqua, Guido Bissaro.