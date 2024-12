Pallamano, l'under 13 va in trasferta: sfida tra Abc Bordighera e Monaco

Torna in campo l'under 13 dell'Abc Bordighera. Domani, domenica 1° dicembre, i ragazzi giocheranno una sfida entusiasmante e decisiva per la terza giornata di campionato contro il Monaco.

"Le prime due squadre della classifica si affrontano in una partita che promette emozioni e alta intensità" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Dopo due vittorie, entrambe le squadre sono pronte a lottare con determinazione ma la tensione è palpabile, unita a un'incredibile voglia di vincere".

"L'ABC, con il morale alto, sa che la trasferta a Monaco sarà difficile ma è il momento di unire le forze e fare gruppo" - commenta l'Abc Bordighera - "Ogni passaggio, ogni difesa, ogni attacco conta. Non solo la forza individuale ma anche la coesione e l'affiatamento tra i giocatori saranno la chiave per affrontare questo match delicato e continuare a lottare per il primo posto. La vittoria in questa partita non significa solo tre punti ma è anche una conferma della forza e del carattere della squadra. Sarà una battaglia ma l'Abc ha dimostrato di avere le risorse per affrontare qualsiasi sfida. Uniti si può vincere!".

I convocati dell'Abc Bordighera sono: Alessandro, Evans, Fabio, Federico, Fedor, Filippo, Giacomo, Giuliano, Leonardo, Thomas, Vincent.