Calcio giovanile. Due vittorie e due sconfitte nel doppio derby dell'Ospedaletti con Sanremese e Virtus Sanremo

Il fine settimana delle formazioni giovanili orange si è concluso con due vittorie e tre sconfitte.

La Juniores è stata superata di misura al ‘Ciccio Ozenda’ dal Serra Riccò: inutile la rete di Angeli in apertura. Vittoria, invece, per gli Allievi Regionali Under 17, che hanno calato il poker esterno contro la Sanremese. Successo anche per gli Allievi Regionali Under 16, vittoriosi per 2-0 in casa contro la Virtus Sanremo.

Stop per i Giovanissimi Provinciali Under 15, battuti in trasferta dalla Virtus Sanremo. Sconfitti anche i Giovanissimi Provinciali Under 14, che, dopo la vittoria infrasettimanale contro il Junior Soccer, sono caduti sul terreno amico contro la Sanremese.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Ospedaletti - Serra Riccò 1-2

Marcatori: Angeli

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Coppola, 5 Mema, 6 Cascone, 7 Traditi, 8 Barbagallo, 9 Touay, 10 Angeli, 11 Moglan

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Sismondini, 14 Materazzi, 15 Consalvo, 16 Raviola, 17 Mbithy, 18 Tantan, 19 Santarsiero, 20 Sartori

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Sanremese - Ospedaletti 0-4

Marcatori: Magnani, Pesce, Anzalone, Cosenza

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Hyka, 6 Quartiere, 7 Pesce, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Condolucci, 14 Micaroni, 15 Monti, 16 Le Rose, 17 Borella, 18 Vinciguerra, 19 Cuneo

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Virtus Sanremo 2-0

Marcatori: Morgana, Brozzoni

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Laura, 3 Cucinotta, 4 Nasi, 5 Gullo, 6 Colella, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Falcone, 10 Visconti, 11 Brozzoni

A disposizione: 12 Fururi, 13 Sottocasa, 14 Cimardi, 15 Giordano, 16 Morgana

Allenatore: Paolo Sturaro



Giovanissimi Provinciali Under15

Virtus Sanremo - Ospedaletti 3-1

Marcatori: Colombi

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Guardiani, 5 Rodigari, 6 Rinaldi, 7 Ghiacci, 8 Lazri, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Ambesi

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Cannarozzo, 14 Di Martino, 15 Gjatai, 16 Pomante, 17 Aboulfadl, 18 Sinnona, 19 Traverso, 20 Ligato

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Ospedaletti - Sanremese 1-3

Marcatori: Colombi

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Guardiani, 5 Rodigari, 6 Rinaldi, 7 Ghiacci, 8 Lazri, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Ambesi

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Cannarozzo, 14 Di Martino, 15 Gjatai, 16 Pomante, 17 Aboulfadl, 18 Sinnona, 19 Traverso, 20 Ligato

Allenatore: Marco Anzalone

Giovanissimi Provinciali Under14 (giocata mercoledì)

Ospedaletti - Junior Soccer 4-0

Marcatori: Lanteri, Perato, Alioui R., Burluni

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Laabioua, 3 Asciutto, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Tagliatini, 14 Spano, 15 Ragazzoni, 16 Alioui A., 17 Siffredi, 18 Conoscenti, 19 Cavicchia, 20 Burluni

Allenatore: Marco Anzalone