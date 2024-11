Concerti, novità e tradizioni animeranno Vallebona nel periodo natalizio (Foto)

Concerti, giochi, yoga e presepi animeranno Vallebona durante le festività natalizie. Tante le iniziative previste dal calendario manifestazioni natalizie predisposto dal Comune.

L'amministrazione comunale di Vallebona, infatti, in collaborazione con le associazioni e la parrocchia del paese propone per il periodo natalizio novità e tradizioni. Il primo appuntamento sarà domenica 1 dicembre, dalle 11 alle 18, col Bazar di Natale nel centro storico organizzato dall'associazione pedagogica Steineriana. Seguirà poi, il 15 dicembre alle 15.30, la posa della "panchina dell'ascolto" nella piazza Libertà e le campane tibetane alle 17 in Salabande.

Il 20 dicembre verrà proposto lo yoga per dono, una meditazione guidata che andrà in scena dalle 19.30 alle 21.30 nella Salabande. Domenica 22 dicembre alle 15 nella Salabanda verrà riproposta la tradizionale Tombola della comunità.

L'accensione del tradizionale "fogu du bambin" sarà la sera del 24 dicembre. Seguirà, alle 23, la santa messa della Vigilia di Natale nella chiesa di Borghetto San Nicolò con i cori parrocchiali riuniti mentre il giorno di Natale la santa messa sarà celebrata alle 11.15 nella chiesa di San Lorenzo e alle 17 a Madonna della Neve.

Sono, inoltre, previsti concerti di musica sacra nella chiesa parrocchiale, musica live dal fuoco, concerto d'organo di buon nuovo anno 2025, serate in compagnia dal fuoco e tanto altro fino al 6 gennaio, giorno in cui il bike tour della Befana e al fuoco la Befanina per i più piccoli con giochi e dolcetti chiuderanno il calendario degli eventi natalizi. Per l'occasione la Compagnia del teatro Scalzo di Genova animerà il pomeriggio.

"Il Natale a Vallebona è bellezza, è tradizione, è questione di cuore. Ci aspettano luci scintillanti, musica che scalda l'anima e incontri che ci fanno sentire tutti più vicini. È un momento ricco di sorrisi, di gioia, di tradizioni da vivere e condividere insieme" - dice l'Amministrazione comunale - "Vi aspettiamo per godere dei piccoli piaceri e delle grandi emozioni che solo queste feste ci sanno regalare; venite a scoprire il calore e la gioia del Natale nel nostro incantevole paese!".