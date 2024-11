Pallamano, il San Camillo di Imperia vince il derby contro l'Abc Bordighera (Foto)

E' il San Camillo di Imperia ad aggiudicarsi il derby di pallamano contro l'Abc Bordighera andato in scena nel fine settimana al Palasport di via Diaz nella città delle palme.

Un momento emozionante è stata la presentazione delle squadre. "Per questo eccezionale derby, che provoca a tutti gli amanti della pallamano un tuffo nei ricordi passati, i nostri bambini (baby atleti), che sono simbolo di speranza e futuro, hanno accompagnano i grandi nell'entrata in campo, portando con loro l'entusiasmo e l'energia di chi sta costruendo il domani" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Mentre l'inno nazionale, di unità e orgoglio, risuona forte, i piccoli tengono con fierezza la bandiera, rappresentando le radici comuni che uniscono tutti. Con questo gesto, il cerchio si chiude e si avverte una connessione speciale tra le generazioni".

Un derby italiano molto sentito, valido per il campionato francese di pallamano. "L'inizio dell'incontro è carico di attesa: le squadre si preparano, lo sguardo dei bambini brilla di speranza e quello degli adulti di determinazione. Un momento in cui il passato, il presente e il futuro si intrecciano, dando vita a una grande emozione collettiva" - dice l'Abc Bordighera - "Il derby tra le due società è sempre stato un incontro molto sentito a livello emozionale. Il risultato finale dell'incontro riporta ABC 21- S. Camillo 26. La seconda sconfitta in questo derby italiano in terra francese arriva in un momento difficile per la nostra squadra".

"Domenica è stata una partita di pallamano difficile con sei defezioni importanti, abbiamo praticamente schierato la nostra formazione under diciotto con l'unica presenza di Andrea Lupi, nostro fidato capitano" - afferma lo staff tecnico - "Nonostante la giovane età, i ragazzi hanno risposto bene sul campo; per una buona parte dell'incontro la differenza di fisicità tra il S. Camillo e l'Abc ha fatto la differenza. Nonostante questo l'ABC ha chiuso un primo tempo straordinario, in vantaggio, con un parziale di 15-13 che ha dato speranza. Tuttavia, nel secondo tempo la tensione, la paura di affrontare un avversario più strutturato e la mancanza di esperienza hanno causato un cortocircuito pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. La concentrazione è venuta meno, permettendo all’avversario di rientrare in gioco con una grande rimonta. Gli schemi sono saltati, niente incroci, poco giro palla e troppi guizzi personali. La difesa, molto solida nel primo tempo, invece, si è scollata nel secondo".

"Poca comunicazione, anche con i 2 pivot, il gioco non è stato troppo incisivo e non ha sorpreso l'avversario. Alcuni palloni persi e rigori non realizzati hanno permesso al S. Camillo di prendere il sopravvento e segnare tre reti in pochi minuti non permettendo più alla squadra casalinga di recuperare il gap" - dichiara l'Abc - "Lodevole la prestazione dei due portieri ABC che hanno ben difeso la porta. Nonostante le difficoltà, ci sono stati momenti che ci hanno ricordato le sfide passate, quelle che hanno forgiato la nostra squadra. A fine partita va dato onore agli avversari per il risultato finale. Ora per l'ABC è il momento di guardare al futuro con determinazione, recuperare la rosa al completo. La sfida non è finita: si guarda avanti, sempre con la testa alta".

Tabellino dell’incontro di pallamano: ABC - S. Camillo 21-26 (p.t. 15 - 13)

Formazione ABC: Aljia Christian (p), Anfosso Matteo (3), Anfosso Simone (2), Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio (5), Ferrari Mattia (2), Filippi Simone (2), Galant Daniel (4), Lupi Andrea (C) (1), Sasso Andrea (p), Spolverini Riccardo (2).

Allenatore: Andrea Dall'Acqua.