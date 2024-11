Il Boars Fight Team di Sanremo brilla al Kombat Tour Italia: sei vittorie e una cintura WKA conquistata (Foto)

Ottime prestazioni dei ragazzi del Boars fight team Migliano all'RDS 105 stadium di Genova al Kombat Tour Italia tenutosi domenica 24 novembre, in cui il team sanremese ha conquistato 6 vittorie 1 pareggio e 2 sconfitte.

JaKan Mèdø vince nella Muay Thai full contact contro il suo avversario conquistando la cintura WKA, mentre deve accontentarsi di un pareggio, forse un po' stretto, Sergio Ottolini. Tre vittorie invece per Anas Manlaikhaf, 2 delle quali nell'MMA, una per sottomissione dopo 1 minuto e una nel ko dove domina tutto il match.

Ayoub vince il match gestendo bene lo striking e controllando i double leg dell'avversario. Sfortunato il giovane Mirco, che vince il primo match ma perde il secondo dopo aver combattuto per più di metà match senza le lenti a contatto, perse durante uno scambio di striking. Nulla può invece Rino contro un avversario più esperto e pesante: nonostante un buono scambio in piedi, subisce un double leg dall'avversario che comporta la sconfitta ai punti.

"Complimenti ai ragazzi per le prestazioni. Credo molto in loro, sono molto seri, rispettosi e determinati, non saltano un allenamento e fanno tanti sacrifici, che sono stati ripagati in modo ottimale dalle loro prestazioni. Questo è solo l'inizio per loro, sono sicuro possano arrivare altri grandi risultati per ognuno. I complimenti vanno anche al resto degli atleti del mio team, l'A.S.D. Boars fight team Migliano, che si aiutano tra di loro con spirito di squadra e grande rispetto atti alla preparazione dei loro match" commenta il coach Thomas Migliano.