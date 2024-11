Ventimiglia, Martinetto: "A rischio i contributi statali per la scuola della città alta, pianificare ogni alternativa" (Foto)

"A nome di Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore non posso che condividere e sottolineare quanto evidenziato dalla nostra consigliera Tiziana Panetta, ovvero che siamo molto preoccupati su cosa potrà succedere alla nuova scuola di Ventimiglia Alta e nello specifico, che è alto il rischio che vengano persi i contributi statali". Interviene cosi Nico Martinetto, fondatore del gruppo civico 'Ventimiglia nel Cuore' che si è presentato con una propria lista civica alle ultime elezioni comunali della città di confine.

"Mi preme ricordare che per fortuna a suo tempo insistetti e posso aggiungere con il senno di poi, con la precedente amministrazione, di recuperare e mantenere efficiente il vecchio plesso della scuola in attesa di vedere inaugurata la nuova" - sottolinea - "Se si perdesse il contributo statale di euro 2,5 milioni per la nuova scuola il Comune dovrà aprire subito un nuovo mutuo passando dai 2,4 milioni attuali a 5 milioni circa, questi soldi in più, potevano essere utilizzati per creare maggiori parcheggi per il centro storico, una necessità non rimandabile".

"Non voglio polemizzare o criticare questa amministrazione, non serve, ma credo sia giusto in modo costruttivo chiedere, come ha fatto la consigliera Tiziana Panetta, di pianificare e programmare ogni alternativa" - conclude Martinetto.