Taggia, produzione del film ‘Le Melodie del Bosco dei Faggi’: divieti di sosta e transito durante le riprese

“Come molti di voi sapranno, dal 25 novembre al 7 dicembre si svolgeranno le riprese del film ‘Le Melodie del Bosco dei Faggi’ sul territorio comunale di Taggia. Per la nostra comunità è una bellissima occasione, il film vedrà infatti un cast d’eccellenza, che comprende attori hollywoodiani, e sarà distribuito nel mondo. Una produzione così importante porterà alcuni piccoli disagi, di cui mi scuso in anticipo, ma credo sia questa un’opportunità da non perdere e un bel momento per tutti noi". Così interviene il sindaco Mario Conio con l’avvicinarsi del primo 'ciak', in programma lunedì prossimo alle 9 in piazza Trinità.

“Voglio inoltre comunicarvi che è stata allertata già la Prefettura di Imperia. La trama del film ci riporterà infatti indietro nel tempo, in un periodo triste e buio della nostra storia: la Seconda Guerra Mondiale e l’occupazione nazista. Per questo, nei giorni delle riprese, potrete vedere figuranti in divisa e mezzi militari d’epoca con simbologia direttamente legata all’iconografia nazista. Vi chiedo quindi di non allarmarvi e ci tengo a sottolineare che la pellicola tratterà il tema con la giusta attenzione e sensibilità” aggiunge il primo cittadino.

Di seguito si comunicano, giorno per giorno, le chiusure di strade e i divieti di sosta durante le riprese.

LUNEDÌ 25 OTTOBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 20.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

· Divieto di transito mezzi in Via San Dalmazzo dalle 14.00 alle 20.00.

MARTEDÌ 26 OTTOBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 20.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

· Divieto di sosta e di transito in Piazza Cavour dalle 10.00 alle 14.00.

· Divieto di transito in Via San Dalmazzo dalle 15.00 alle 20.00.

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 20.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

SABATO 30 NOVEMBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 13.00 alle 20.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

· Divieto di sosta e di transito in Piazza Cavour dalle 16.30 alle 20.00.

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 20.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 20.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 20.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 20.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

VENERDÌ 6 DICEMBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 14.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

SABATO 7 DICEMBRE:

· Divieto di sosta in parte del parcheggio Quartè (piano scoperto) per mezzi di produzione dalle 8.00 alle 16.00. Rimarranno garantiti i posti auto destinati agli invalidi e i posti moto.

“So che molti nostri concittadini saranno direttamente coinvolti come comparse nel film. Chiedo a tutti un po’ di pazienza e di collaborazione durante queste giornate. Sarà una bellissima esperienza da vivere insieme, oltre a essere una possibilità di grande visibilità a livello internazionale che potrà avere ricadute significative sull’economica del territorio” conclude il sindaco Mario Conio.

Il film è prodotto dalla casa cinematografica Ventitre Srl di Roma, con la coproduzione della società americana ENCAS FILM di Cassandra Gava e la distribuzione internazionale della società londinese Blue Eyes Film & Distribution di Michael Cowan. Sarà diretto dal regista Roberto Lippolis, e tra gli attori compariranno Nastassja Kinski, oltre i divi hollywoodiani John Savage, Cassandra Gava e Vincent Spano. Tra gli interpreti anche: Enzo Storico, Andrea Bruschi, Giorgia Wurth, Antonella Salvucci, Danny Kamensky, Riccardo Campione, Casper Kellndorfer.

La sceneggiatura è vincitrice del bando di Regione Liguria e della Genova Liguria Film Commission che hanno riconosciuto sia lo spessore narrativo della drammaturgia, sia l’importanza del progetto per il territorio ligure. Il film sarà quindi prodotto con il contributo di Filse.