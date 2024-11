Pallavolo: prima sconfitta nel campionato di Serie C femminile per la Grafiche Amadeo a Genova

Dopo tre vittorie consecutive la Grafiche Amadeo di Serie C femminile viene fermata, con un netto 3-0 fuori casa, dall’Acli Santa Sabina a Genova.

Le ragazze matuziane hanno perso i primi due set per 25-15 e 25-17 e, solo nel terzo, capitan Elena Andreis e compagne hanno fornito una prova d’orgoglio, giocando punto a punto. Alla fine la terza frazione è stata persa per una disattenzione, per 29-27.

Da segnalare le assenze di Matilde Guadagnoli, vera mattatrice nelle prime gare, e la complicata trasferta logistica a causa di code e della foratura degli pneumatici del pulmino in autostrada.

Nessun dramma per la sconfitta. Per la Grafiche Amadeo l’obiettivo rimane la salvezza nella massima categoria regionale.