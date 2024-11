Pallamano, buona la prima per l'under 13 dell'Abc Bordighera: esordio casalingo vincente (Foto)

"L'altezza del nostro attacco ha decisamente messo il Villefrance, con giocatori più piccoli di altezza, in una posizione di svantaggio ma in ogni caso ha ben contenuto in più occasioni il nostro attacco con una buona tecnica di difesa" - racconta l'Abc Bordighera - "Il miglior marcatore della partita è stato Alessandro con 12 goals, che ha dimostrato grande abilità in attacco seguito da Giacomo con 10. Un'ottima prestazione anche da parte del nostro portiere Leonardo, che ha dato un contributo decisivo in difesa salvando la porta dai notevoli tiri avversari. Alla ripresa del secondo tempo il gioco è sempre stato per lo più gestito e dominato dall'Abc. A pochi minuti dalla fine un infortunio del portiere avversario ha portato alla sua sostituzione con un altro giocatore del Villefrance, a questo giovane atleta va dato merito per l'ottima prestazione, in più occasioni ha, infatti, salvato la sua porta da tiri insidiosi. Un plauso va anche a tutto il VSJB OMNISPORT, che ha lottato con impegno fino alla fine ma alla fine il risultato è stato 28 - 11. Un ottimo inizio per Abc U13! Avanti così!".