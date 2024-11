Pallacanestro: nuova sconfitta nella 6a giornata di campionato di Divisione Regionale per il Bvc Sanremo E.On.

Aurora Chiavari - Bvc Sanremo E.On. 83-65 (22-16, 22-20, 27-11, 12-18)

Aurora Chiavari: Stefani 12, Enoyoze 19, Deli 13, Scibola 7, Sall 5, Costa 5, Folli 6, Bottaro 12, Ravera D’Ambra 3, Solari 1, Ravera. Coach: Marenco G.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Daniele 3, Nicomedi 21, Deda 8, Massa 10, Vivo 8, Lychahin 12, Arturo 3, Rudian, Lupi. Coach: Emanuele Favari.

Niente da fare per l’incompleto Bvc Sanremo E.On nella peraltro difficile trasferta sul parquet dell’Aurora Chiavari. Dopo due quarti giocati praticamente alla pari, il Bvc ha incassato un pesante -16 nel terzo periodo (11-27), che ha chiuso il match, rendendo vana la reazione d’orgoglio nel quarto periodo.

Il commento del coach sanremese Emanuele Favari: “Abbiamo perso con uno scarto di 18 punti con un -16 nel terzo quarto. Il risultato è tutto qui. Un vero peccato perché avevamo giocato una prima parta di gara molto buona, esprimendo il nostro miglior basket stagionale. Non mi spiego il crollo del terzo periodo, vedremo di capirne i motivi e di lavorarci su per evitare che succeda di nuovo. Non si deve perdere per un improvviso blackout, nel contesto di un match giocato bene”.

Sabato il Bvc sanremo E.On. ospiterà l’Ardita Genova (Palasport Bordighera, ore 18).