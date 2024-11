Arti Marziali: allenamento congiunto per i judoka della nostra provincia in vista dei campionati liguri di dicembre (Foto)

In vista dei Campionati Liguri del 1° dicembre prossimo a Quiliano, si è svolto giovedì scorso al dojo Budo Sanremo di via Canepa, un allenamento provinciale riservato alle classi Under 10 ed Under 12, che ha visto la partecipazione di 5 sodalizi provenienti da Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Sanremo e Diano Marina, rappresentati dai tecnici: Valente, Ferrari, Conte, Forni e Di Latte.

I tecnici hanno brillantemente guidato il gruppo in una seduta infrasettimanale, con lo scopo di stimolare la crescita tecnica dei ragazzi selezionali. Gli atleti hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro in un clima sereno ma ricco di stimoli agonistici e costruttività; seguiti in modo capillare dagli insegnanti che hanno potuto verificare il loro stato di forma, nel contempo si è consolidato un gruppo di lavoro sempre più affiatato.

"I ragazzi, trovando l’ambiente adeguato, riescono a dare il meglio e a fare squadra, pur trattandosi di uno sport individuale è estremamente soddisfacente vedere un gruppo di adolescenti che si allenano duramente sognando grandi imprese sportive – dicono i tecnici - La scelta di organizzare a Sanremo questo allenamento è dovuta alla centralità territoriale e ringraziamo la Budo Sanremo per l’ospitalità"