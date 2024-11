Calcio, Promozione: prima vittoria al 'Morel' per il Ventimiglia. Battuto il Legino 2-1

Tre punti d 'oro che fanno morale, quelli conquistati dal Ventimiglia contro il Legino ottenuti solo dopo una seconda frazione di gioco all'altezza delle vere possibilità della squadra che sbloccato il risultato in modo inaspettato (dopo solo 20" dal calcio d'inizio del secondo tempo), ha ottenuto il raddoppio e avuto altre palle gol per rimpinguare il punteggio. Si può desumere perciò che solo ottenendo risultati, la compagine di mister Massullo possa con maggiore consapevolezza dei suoi mezzi avere la possibilità di uscire fuori da questo periodo poco felice contraddistinto, recentemente, anche da risultati disastrosi Nel primo tempo, il Ventimiglia non è pervenuto: il Legino, ha condotto le operazioni avendo avuto anche diverse occasioni da rete. All'8' la girata di Rapetti era parata dal portiere. All'11', il portiere ventimigliese Haderbache doveva di nuovo intervenire su Piacentini lanciato a rete. Successivamente , sarà Tobia a cercare il gol al 20' con tiro fuori e al 32' quando impegnava Haderbache con conclusione a fil di palo che il portiere era bravo a sventare respingendo la sfera .Nella ripresa, l'episodio che cambiava il decorso della gara: calcio d'inizio per i frontalieri; lancio di Cassini in area per Sparma che in girata metteva nell'angolo a mezza altezza alle spalle del portiere ospite Pastorino Sbloccato il risultato, i locali si ridestavano dal torpore e con Rea, al15' sfioravano il gol: il suo colpo di testa davanti la porta finiva alto sulla traversa. Ma l'ingresso in campo di Aretuso (lieti del suo ritorno), veniva battezzato dal raddoppio al 18'. Rea serviva in giustezza Aretuso che con tiro angolato insaccava. Questo era il momento migliore dei frontalieri che costruivano altre occasioni. Al 22', Rea calciava debolmente sul portiere, al 27', Sparma girava a rete di testa poco alto sulla traversa e al 31' Gambacorta colpiva la base del palo poi, al 39', anche Zampella aveva la sua occasione quando da buona posizione colpiva male di testa mettendo a lato. Gli ospiti solo nel finale di gara si facevano vivi nell'area ventimigliese e in una di queste azioni, al 41', accorciavano le distanze. Una punizione battuta da Cappannelli, radente a fil di palo, non veniva trattenuta da Haderbache e nella mischia, il più lesto era Piacentini che metteva in rete. Il Ventimiglia, malgrado qualche sofferenza riusciva comunque a vincere l'incontro e risalire a centro classifica, posizione più consona per i frontalieri.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Lorenzi, Aretuso, Felici.



LEGINO: Pastorino, Revello, Semperboni, Cappannelli, Garzoglio, Mollo, Casu, Tobia A., Rapetti, Castiglione, Piacentini. Allenatore: Tobia F. Sono subentrati: Beani, Donna, Pittalis.



Arbitro: Stefano Falamischia (Sez. Savona). Assistenti: Jetmir Hasa (Sez. Albenga) e Fabio Fioriello (Sez. Imperia). C.S.