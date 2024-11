Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti strappa un punto di qualità e carattere sul campo dell’Andora

Gara di categoria superiore al “Marco Polo” di Andora tra i padroni di casa e l’Ospedaletti. Due formazioni di livello che si sono affrontate in 90 minuti di grande qualità e intensità conclusi con uno 0-0 tutt'altro che noioso, frutto di una prestazione solida da parte di entrambe le formazioni.

Gli orange partono forte, Barbagallo ci prova subito trovando la pronta risposta di Rossi, mentre El Kamli sfiora il gol con un tiro che finisce fuori di poco. Bazzoli si mette in evidenza respingendo un pericoloso tentativo di Carballo. Al 16’ l’occasione più clamorosa: El Kamli viene atterrato in area e l’arbitro indica il dischetto. Grifo si incarica della battuta, ma il suo tiro colpisce l’esterno del palo, lasciando il risultato invariato. Gli ospiti continuano a spingere e sfiorano ancora il vantaggio con un tiro da fuori di Schillaci, neutralizzato da Rossi.

Nella ripresa, entrambe le squadre si rendono pericolose. Dopo soli due minuti, El Kamli ci riprova, seguito da Barbagallo che però calcia alto. La partita si mantiene equilibrata, con difese attente a neutralizzare ogni tentativo offensivo. Nel finale, all’ultimo minuto, Bazzoli salva il risultato. Pollio calcia una punizione magistrale indirizzata sotto la traversa, ma il portiere orange si supera con un intervento decisivo che mantiene lo 0-0.

Con il punto ottenuto sul difficile campo dell’Andora, l’Ospedaletti sale a quota 18 in classifica, a due lunghezze dalla capolista Golfo Dianese.

“Abbiamo fatto un’altra grande prova, con un primo tempo di alto livello. C’è rammarico per il rigore sbagliato: è la seconda volta che accade, e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. È un’occasione persa per sbloccare il risultato - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - la squadra, però, ha disputato un match di qualità, tenendo il campo molto bene. Nell’ultimo quarto d’ora siamo calati un po’ in intensità, ma l’atteggiamento è quello giusto. Affrontare l’Andora in casa loro, a testa alta e con questa determinazione, è una soddisfazione. Guardando alla classifica, siamo sereni. Non partivamo con l’obiettivo di vincere il campionato, è una stagione molto competitiva, con squadre che hanno investito tanto e hanno giocatori di alto livello. Noi puntiamo sulla forza del gruppo e sulla qualità del gioco. Ce la giochiamo, e vedremo dove saremo a fine stagione. Siamo orgogliosi di essere alla pari con formazioni costruite per vincere. Il gruppo è compatto e non molla mai”.



Andora - Ospedaletti 0-0

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cianci, 4 Barbagallo, 5 Ambesi, 6 Saih, 7 Alemanno (76’ 16 Fortin), 8 Molinari, 9 El Kamli, 10 Grifo (65’ 18 Zito), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Cordi, 14 Sammartino, 15 Manno, 17 Campagnani, 19 Prette, 20 Sartori

Allenatore: Fabio Luccisano

Andora: 1 Rossi, 2 Colavito, 4 Cavassa, 5 Costamagna, 7 Morabito L. (57’ 14 Nardi), 8 Delfino, 9 Perrier, 11 De Boni (71’ 10 Pollio), 16 Carballo (65’ 20 De Col), 18 Botte, 19 Franco (61’ 17 Moro)

A disposizione: 12 Loiacono, 3 Osinaga, 6 Madron, 13 Morabito M., 15 Griffini,

Allenatore: Fabio Ghigliazza

Arbitro: Sig. Francesco Righetti (Genova)

Ammoniti: Zito, Ghigliazza, Costamagna

Espulso: Costamagna