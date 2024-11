Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 17 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 17 NOVEMBRE



SANREMO



9.00. HBrun Sanremo (3ª edizione): urban trail di beneficenza con ricavato devoluto per acquisto materiale sanitario (15 euro). Partenza da piazza Borea d’Olmo (premiazioni alle h 11)



9.00. ‘Camminata per il Diabete’: evento promosso dai Lions Club della 4ª Circoscrizione Zona B. Partenza davanti al cinema Centrale e arrivo in Piazzale Tiziano Chierotti ad Arma (più info)



9.00-17.30. Mercatino dell'usato + ottime colazioni e aperitivi proposti dal Bar Jungle + aiutante di Babbo Natale aiuterà i più piccoli a scrivere la letterina da appendere a casa. Piazza della Chiesa di Bussana



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.55. Autunno in Regata – Campionato West Liguria: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)

15.00-21.00. Audizioni ‘Aria Sanremo’ (1° appuntamento della fase eliminatoria). Palafiori di Corso Garibaldi (più info)



15.30. Per ‘Famiglie in pigiama’, ‘Affrontare le patologie in gravidanza con consapevolezza e coraggio’: evento tenuto da specialisti a sostegno a famiglie con bambini affetti da patologie. Sala conferenze del Forte di Santa Tecla (più info)



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Spettacolo musicale dei chitarrista Mauro Crespi con la sua Berben Band Trio: canzoni storiche ‘Per la pace/contro la guerra’. Accompagnato da letture di testi di altre canzoni sullo stesso tema. Sede del Club Tenco, ex magazzini FS, ingresso libero

17.00. Un Palco a Palazzo – Gran Galà dell’Operetta, L’inferno di Dante e la musica di Thelonius Monk: Reading poetico-musicale. con Alessandro Collina (pianoforte) e Giannino Balbis (Letture). Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

18.00. Per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori’, incontro con Francesca Sensini, scrittrice e docente dell’Università di Nizza che terrà una lectio dal titolo 'La maestà di una dea marina: Afrodite/Venere i suoi viaggi nel Mediterraneo'. Sala interna di Villa Nobel, ingresso gratuito ma prenotazione online obbligatoria a QUESTO LINK



21.00. ‘Testimone d’accusa’: spettacolo teatrale con Vanessa Gravina e Giulio Corso e con la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino. Teatro dell’Opera del casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



7.28-17.00. ‘Ronde Valli Imperiesi 2024 (13ª edizione): partenza Ps Colle d'Oggia 1 (la prova verrà ripetuta 4 Volte orario 10.18; 13.03; 15.48). Arrivo previsto alle 16.46 e Premiazione in Calata Anselmi (il programma)



8.30. Agribike: escursione alla scoperta dei vini locali, del territorio, della buona cucina e dello sport. Ritrovo alla vecchia Stazione di Oneglia (più info)



11.00. Per ‘Leggiamo al Museo!’, Villa Grock: un circo di emozioni’: attività per i più piccoli a Villa Grock

15.00. Per ‘Leggiamo al Museo!’, ‘Museo Navale: Il mare racconta’: ‘viaggio’ per conoscere avventurose storie di mare, storie di personaggi che hanno esplorato l’ignoto. Museo navale

VENTIMIGLIA



9.15. Julia Augusta e Museo Preistorico Balzi Rossi: escursione di 10 km di 4 ore + le soste + visita al Museo. Ritrovo davanti stazione dei treni di Ventimiglia (info e iscrizioni a questo link)

10.00-12.30. ‘Giornate della Storia’: mostra a cura dell’ente Agosto Medievale. Alle 11, visita guidata a tema ‘I Volti della Storia’ sulle sculture del M.A.R. di Ventimiglia Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata



10.00. Esposizione di abiti storici a cura dell’ente Agosto Medievale al Centro espositivo Sala delle Volte, Piazzetta del Canto nel Centro Storico

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



15.15. Per la 2ª Rassegna di teatro dialettale ‘Angelo Lo Faro 2024’, la Compagnia du Teatru Ventemigliusu presenta la commedia dal titolo ‘Tutu pè ina camixora grixa’. Teatro Parrocchiale di Arma, ingresso ad offerta libera



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



9.30. ‘Camminata per il Diabete’: evento promosso dai Lions Club della 4ª Circoscrizione Zona B. Partenza da Largo Fabrizio De André a Camporosso Mare + sosta idrica e misurazione della glicemia + arrivo sul Lungomare Argentina Bar Atù di Bordighera (più info)

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



PIEVE DI TECO

9.00. Camminata tra gli Ulivi in collaborazione con l'Ass. Città dell'Olio, una mattinata di trekking con guida escursionistica, visitando borgate e attraversando uliveti e boschi del territorio comunale (recupero data del 27 ottobre annullata per maltempo). Ritrovo in piazza Brunengo (più info)



SOLDANO

15.00. Festa di San Martino: Santa Messa + a seguire merenda (portare qualcosa da mangiare o da bere da condividere) e musica. Piazza 8 Luoghi in frazione San Martino

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa della Castagna: degustazioni e atmosfera conviviale nel menù della grande festa tradizionale organizzata nel centro della città, con il contributo dei comuni dell'Haut-Pays (Valdeblore, Roure, Isola Village e St-Etienne de Tinée). Place de Gaulle, Corso 11 novembre (più info)

MONACO



00.00. ‘No Finish Line Nice’: 25ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 24 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00. ‘Monaco ComicCon’: possibilità di incontro con i più grandi nomi del mondo del business e della cultura pop globale con centinaia di esperienze uniche, mostre, proiezioni e rari oggetti da collezione. Grimaldi Forum Monaco (più info)

11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

17.00. ‘Viva Puccini!’: gala lirico dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta dal M° Marco Armiliato con il tenore Jonas Kaufmann e il Soprano Valeria Sepe. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



15.00. Concerto ‘La magia delle musiche da film’ a cura dell’Orchestre Philharmonique. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate