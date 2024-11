New entry nello staff, Marta Tasselli sarà la psicologa della Polisportiva Vallecrosia Academy

Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università Sacro Cuore di Milano è specializzata in psicologia e psicoterapia. Dopo aver conseguito la laurea ha, infatti, proseguito gli studi di specializzazione in psicologia clinica, della famiglia e sociale presso la stessa università. Rientrata in Liguria la dottoressa Marta Tasselli ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale presso il Centro di terapia sistemico relazionale a Genova.

Una novità che sicuramente contribuirà a dare ai giovani gli strumenti per crescere come calciatori ma soprattutto come persone forti e sane. "Diamo il benvenuto a Marta Tasselli, sarà la psicologa ufficiale del Vallecrosia Academy" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - "All'interno della società coordinerà le attività. Ha, infatti, già programmato degli incontri con genitori e bambini, genitori e allenatori e solo genitori".